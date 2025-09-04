El complejo Césare Rossi se convirtió en el lienzo de la indignación de los seguidores de Deportes Iquique. Tras el triunfo ante Limache, la hinchada nortina volcó su enojo en paredes y murallas, dejando en evidencia una crisis que al parecer va más allá de los resultados.

Con mensajes directos al entrenador Fernando Díaz y a los jugadores, los hinchas plasmaron su enojo por seguir en la última posición en el Campeonato Nacional 2025.

🖌️ Los rayados en modo de protesta en Iquique

La consigna “Menos carrete, más corazón” lideró los rayados, acompañada de leyendas como “Ratón Díaz, lávate el oído” y “La Celeste pesa”.

Para los hinchas, el envión anímico con la victoria ante Limache no borra el descontento acumulado en la ruta hacia la salvación de la categoría.

🐲 ¿Nano Díaz se irá de Iquique?

Lejos de considerarse un acto aislado de descontento, el hecho puso en alerta a todos en Iquique. Directivos y cuerpo técnico enfrentan un ultimátum: demostrar que entienden el reclamo y revertir la situación.

Con el descenso respirándoles en la nuca, la dirigencia de los Dragones Celestes evalúa posibles movimientos y, de ser necesario, sacar a Fernando Díaz para enfrentar las últimas fechas del torneo.