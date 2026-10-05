Datos Clave Ex Real Madrid y España: Julen Lopetegui es opción en la Selección Chilena También son alternativas: Gustavo Álvarez y Nicolás Larcamón El principal nombre: Sigue siendo Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini continúa siendo la gran apuesta para el futuro de La Roja. Pese a que el Ingeniero mantiene su vínculo con el Betis, el chileno sigue encabezando la lista de la Federación de Fútbol de Chile para hacerse cargo del nuevo proceso del Equipo de Todos.

Así lo informó el periodista Christopher Brandt en ESPN, aunque se sumaron tres importantes nombres: uno de ellos fue técnico de Real Madrid y la Selección Española, lo que parece ambicioso, pero se trata de una versión periodística que viene de información desde el interior de Quilín.

Los candidatos que maneja la Federación para La Roja

Según la información, en la carpeta del ente rector aparecen tres alternativas:

Julen Lopetegui , español, extécnico de la selección de España, del Real Madrid y del Sevilla

, español, extécnico de la selección de España, del Real Madrid y del Sevilla Gustavo Álvarez , argentino, campeón con Universidad de Chile y hoy sin club

, argentino, campeón con Universidad de Chile y hoy sin club Nicolás Larcamón, también trasandino, con pasos por el fútbol mexicano y brasileño

El nombre de Gustavo Álvarez no sorprende, considerando que en el último tiempo ha sumado respaldos públicos, entre ellos el de Marcelo Díaz, quien lo elogió por su metodología de trabajo en el elenco azul.

La situación de Manuel Pellegrini en el Betis

La información llega el mismo día en que desde el conjunto verdiblanco se refirieron al futuro del Ingeniero y dejaron una señal que mantiene abierta la puerta.

“Es pronto para hablar de su renovación. A día de hoy no está sobre la mesa hacer una renovación”, señaló el director deportivo Manu Fajardo, en una jornada en la que el técnico nacional sigue con contrato vigente en Sevilla.

¿Cuándo juega Chile vs México?

La Roja cerrará su gira por Norteamérica ante México este martes 6 de octubre a las 23:30 horas en el Los Angeles Memorial Coliseum. Para ver el encuentro puedes sintonizar las pantallas de Mega.