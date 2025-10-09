El fútbol sudamericano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años, luego de una larga batalla contra el cáncer. El estratega argentino dejó una huella imborrable en Boca Juniors y en cada club que dirigió, incluido Universidad de Chile, donde su carisma y liderazgo marcaron una era entre los hinchas chilenos.

Su partida fue comunicada oficialmente por la dirigencia xeneize y por su familia, desatando una ola de homenajes en Argentina y en todo el continente. Sin embargo, un detalle íntimo del entrenador terminó por estremecer el corazón de los aficionados.

⚽ El misterioso último deseo de Miguel Ángel Russo

Según informó TyC Sports, Russo tuvo un pedido muy especial en sus últimos días de internación: quería vestir el buzo y la camiseta de Boca Juniors hasta su último aliento.

Este deseo se cumplió tanto durante su hospitalización como al momento de su despedida, cuando fue trasladado con el escudo xeneize en el pecho. La estampa de su cariño por el club quedó grabada en cada gesto de su familia y del cuerpo médico, que respetó su voluntad hasta el final.