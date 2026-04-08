Álvaro Madrid abrió el debate en Colo Colo: tras anotar tres goles en sus últimos partidos, el volante abrió la opción de seguir en el club más allá de su préstamo y condicionó su compra a que Everton reciba un beneficio.

Su rendimiento lo posiciona como una alternativa consolidada en el equipo, en un contexto donde el club deberá tomar decisiones contractuales hacia fin de año. El propio jugador fijó el criterio que marcaría esa negociación.

Álvaro Madrid condiciona su compra en Colo Colo

El mediocampista abordó directamente la posibilidad de que Colo Colo ejecute la opción de compra: “Obviamente, quiero que me vaya bien acá y terminar el vínculo con Everton de buena manera, obviamente dejándole algo al club”.

“Si me va bien este año, conlleva que se efectúe la compra. Me gustaría que me compren, pero dejándole algo a la institución que me formó, que me vio nacer y que todos saben la historia que tengo allí”, afirmó Álvaro Madrid.

En diálogo con el sitio oficial del Cacique, también valoró su proceso de adaptación: “Este mes y medio ha sido super bueno, me he sentido cómodo en el buen sentido. Muchos cercanos son colocolinos y me han hecho sentir lo contentos que están conmigo”, agregó.

La presión en Colo Colo y el objetivo de Madrid

El volante comparó su etapa en Everton de Viña del Mar con lo que vive actualmente: “No nos vamos a mentir, es diferente la repercusión y la exposición que tenemos acá, pero allá tenía un rol importante y me lo tomaba de la misma forma que acá. Llegué en un momento de madurez”.

“A veces uno comete el error de pensar en lo que viene en diciembre y no tiene que ser así, hay que ponerse objetivos en el corto plazo”, explicó.

En esa línea, también dejó claro cuál es su meta deportiva inmediata en el club. “Mi meta es salir campeón, es un sueño de chico también. Fui campeón con Everton en la B, pero hacerlo a nivel nacional sigue siendo un sueño. Es el mismo sueño que tenemos todos”, cerró.

En resumen