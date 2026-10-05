Datos Clave ¿Sigue el Ingeniero?: El Betis asegura que la renovación de Pellegrini no está sobre la mesa Quién lo dijo: Manu Fajardo, director deportivo del elenco verdiblanco ¿Ilusión para La Roja?: En Quilín esperan convencerlo para mediados de 2027, justo antes del inicio de las Clasificatorias

El futuro de Manuel Pellegrini en el Betis quedó en el aire: el director deportivo del cuadro verdiblanco, Manu Fajardo, abordó la continuidad del entrenador chileno y reconoció que, por ahora, el club no está trabajando en su renovación, lo que evidentemente genera ilusión en La Roja.

Las palabras del dirigente llegan en medio del excelente momento que vive el conjunto sevillano, que marcha tercero en La Liga y que debutó con un triunfo en la Champions League.

La postura de Betis sobre la renovación de Pellegrini

En conversación con Onda Cero, Manu Fajardo fue claro al momento de explicar en qué está el club respecto del vínculo del Ingeniero: “Es pronto para hablar de su renovación. Ahora mismo no está ahí el foco. A día de hoy no está sobre la mesa hacer una renovación”, señaló.

Fajardo además recordó que el caso del chileno no es el único pendiente: “Como él, hay jugadores importantes que terminan en 2027”, apuntó.

El matiz de Betis sobre el trabajo de Pellegrini

Pese a reconocer que la afición está contenta con el entrenador, el director deportivo quiso repartir los méritos de las últimas campañas del elenco andaluz.

“Han sido varias temporadas de éxito en las que el club también le ha dado una gran plantilla que ayuda al trabajo”, indicó, en una frase que no pasó desapercibida entre los hinchas béticos.

Eso sí, la postura de la dirigencia va en línea con lo que había señalado el propio técnico nacional, quien hace algunos días también aseguró que su renovación no era una prioridad en este momento.

El gran presente de Betis de Manuel Pellegrini

El Ingeniero vive uno de sus mejores arranques en el club: los verdiblancos suman 16 puntos en siete fechas de LaLiga y se ubican terceros, además de haber ganado en su estreno en la Champions League ante el Lille.

Lo que viene es exigente, ya que los sevillanos deberán medirse ante Osasuna, Porto, Barcelona y Feyenoord en La Cartuja.