El fichaje de Iván Román al Atlético Mineiro estuvo en el centro de la polémica. El defensor chileno formado en Palestino dio el salto al fútbol brasileño a principios de 2025, sin embargo, el conjunto ‘Galo’ fue acusado de no pagar por su traspaso.

Esto provocó que los árabes incluso acudieran a la FIFA para demandar al equipo brasileño. A más de un año de la operación, la historia tuvo un giro favorable para el Tino Tino, puesto que los blanquinegros saldaron su deuda.

¿Qué pasó con el fichaje de Iván Román a Atlético Mineiro?

Según reportó recientemente AS Chile, Atlético Mineiro finalmente pagó lo que debía a Palestino por el traspaso de Iván Román en febrero de 2025.

De esta forma, el Tino Tino recibió el millón y medio de dólares que se acordó por el 50% de su pase. Eso sí, el citado medio detalló que el pago se efectuó luego que el equipo chileno recurriera a la FIFA.

De acuerdo a la fuente anteriormente mencionada, hasta el comienzo de la semana el conjunto Galo no había pagado, pero entendiendo que arriesgaban un transfer ban por parte del ente rector del fútbol mundial, optaron por saldar su deuda.

¿Cuál fue la polémica entre Palestino y Mineiro por el traspaso de Iván Román?

Atlético Mineiro fichó a Iván Román en febrero del 2025 proveniente de Palestino. Ambos clubes acordaron que la operación incluía la venta del 50% del pase del defensor chileno a cambio de un millón y medio de dólares, los cuales se pagarían en tres cuotas de US$500 mil.

Sin embargo, con el correr del tiempo la escuadra brasileña no se hizo cargo de los pagos, desatando la molestia de los árabes, quienes debieron acudir a la FIFA para obtener una respuesta.

Finalmente, a más de un año del traspaso, el Galo cumplió con lo pactado y desembolsó la millonaria cifra que le adeudaba al conjunto de La Cisterna.

¿Cómo le ha ido a Iván Román en Mineiro?

Iván Román no lo ha tenido fácil en su estadía en Atlético Mineiro. Al defensor le ha costado consolidarse y ganarse un lugar como indiscutido en la oncena del equipo.

Durante su primera temporada jugó un total de 16 partidos, pero este 2026 ha sumado apenas cuatro compromisos. Eso sí, este año consiguió anotar su primer gol con la camiseta del Galo.