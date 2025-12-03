Colo Colo ya trabaja silenciosamente en el armado del plantel 2026 y uno de los nombres que volvió a la mesa es el de Matías Catalán, lateral y central chileno-argentino que hace tiempo está en el radar albo. Lo que parecía un caso quieto dio un vuelco significativo desde Córdoba.

Según reveló El Diario de La T, medio local que sigue de cerca el día a día de Talleres, la dirigencia del club modificó su postura respecto al futuro del defensa, quien mantiene contrato vigente pero dejó de ser considerado una pieza intransferible. Ese matiz abrió una ventana que en Colo Colo observan con especial atención.

⚽ El movimiento interno en Talleres que cambió la ruta del caso Catalán

La apertura nació desde la propia gerencia deportiva cordobesa, que decidió revisar eventuales salidas para la próxima temporada. De acuerdo al citado medio, esa evaluación incluye a jugadores experimentados como Catalán, algo que hasta hace poco parecía descartado.

Incluso el presidente del club, Andrés Fassi, se mostró dispuesto a escuchar propuestas “si benefician a todas las partes”, una declaración que marca distancia de posturas más rígidas en otros casos recientes. Catalán, de 30 años, regresó hace pocos meses tras una rotura de ligamentos, pero lo hizo con solidez: recuperó la titularidad inmediata y acumuló 13 partidos seguidos, mostrando vigencia, potencia y polifuncionalidad, atributos que encajan en lo que Colo Colo quiere reordenar en su última línea.

💰 El costo del pase y el filtro que pone Colo Colo

El escenario es favorable, pero tiene un freno claro: el precio. Talleres tasó al jugador en 750 mil dólares, una cifra que hoy no calza con el plan financiero de Blanco y Negro, que prioriza fichajes libres, a préstamo o adquisiciones de bajo costo tras un año económicamente difícil.

Aun así, la opción no está cerrada. Si Talleres flexibiliza la cifra o acepta una fórmula alternativa, Colo Colo podría acercarse a una negociación que hasta hace semanas parecía improbable.