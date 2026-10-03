Datos Clave La víctima: Josefa Cabalin Viveros, de 16 años, era integrante activa del plantel Sub 16 Femenino del Club Deportivo Universidad de Concepción. El accidente: La joven perdió la vida la noche del viernes tras ser impactada por un tren de pasajeros en el sector Manquimávida de la comuna de Chiguayante. El luto: La institución penquista emitió un sentido comunicado lamentando su partida y enviando condolencias a su familia, compañeras y cuerpo técnico.

Un profundo dolor golpeó al deporte nacional durante este fin de semana. El fútbol formativo de la Región del Biobío y todo el balompié chileno se encuentran de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento de una joven promesa del fútbol femenino.

Durante la mañana de este sábado, el Club Deportivo Universidad de Concepción informó la irreparable pérdida de una de las integrantes de sus divisiones inferiores, quien perdió la vida en un fatal accidente ferroviario que conmocionó a toda la comunidad penquista.

¿Qué le pasó a la jugadora de Universidad de Concepción?

De acuerdo a los reportes de los servicios de emergencia y fuentes policiales, el fatídico hecho se registró alrededor de las 21:00 horas de este viernes 2 de octubre.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del cruce ferroviario del sector Manquimávida, en la comuna de Chiguayante. En ese lugar, la deportista fue víctima de un atropello por parte de una máquina de transporte de pasajeros que cumplía su recorrido habitual. Debido a la gravedad del impacto, la circulación de trenes entre las estaciones Mercado y Laja debió ser suspendida momentáneamente mientras se ejecutaban las diligencias de rigor.

Las investigaciones para esclarecer la dinámica exacta del suceso quedaron a cargo del personal técnico y policial correspondiente de la zona.

El sentido mensaje de despedida del “Campanil”

A través de sus redes sociales oficiales, Universidad de Concepción emitió una declaración pública para confirmar el deceso de la jugadora y despedir a su canterana.

“Club Deportivo Universidad de Concepción comunica con profundo pesar el sensible fallecimiento de Josefa Cabalin Viveros, integrante de nuestro plantel Sub-16 Femenino, quien partió tras un trágico accidente”, inició el escrito del cuadro universitario.

“Recibimos esta dolorosa noticia con profunda tristeza. Josefa fue parte de nuestra familia forera y compartió junto a sus compañeras y cuerpos técnicos, dejando en todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerla un recuerdo que permanecerá en nuestros corazones”, agregaron desde la institución.

Finalmente, el equipo envió un mensaje de apoyo al círculo íntimo de la futbolista: “En este momento de inmenso dolor, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias y acompañar con respeto, cariño y cercanía a su familia, seres queridos, compañeras, y cuerpo técnico. Josefa, gracias por haber sido parte de nuestra familia. Descansa en paz”.