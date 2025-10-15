El terremoto post eliminación del Mundial Sub 20 sigue sacudiendo a La Roja, y ahora es Willy Chatiliez quien salió con todo contra Nicolás Córdova. El atacante del Huesca no se guardó nada y dejó en claro lo que vivió dentro del camarín nacional: una relación inexistente con el DT que lo condenó a ser un simple espectador.​

El extremo apenas pisó la cancha 60 minutos en todo el torneo y sólo fue titular en la derrota ante Japón durante la fase de grupos. Lo que vino después fue un silencio sepulcral por parte del cuerpo técnico que terminó por explotar en sus declaraciones. “Un jugador no puede tomar decisiones. Sentía que podía haber aportado mucho más al equipo; si tal vez hubiera tenido más oportunidades, podría haber aportado mucho más“, soltó sin pelos en la lengua en conversación con Keno Trotamundos.​

⚽ Chatiliez se sincera: “Es una decepción del cuerpo técnico”

Pero ahí no quedó todo. El joven de 20 años que decidió defender los colores de Chile, se mostró profundamente decepcionado por cómo lo manejó el cuerpo técnico. “Es una decepción por parte del cuerpo técnico. Ya me había pasado en el Sudamericano no haber podido jugar lo que esperaba, y que se repita es una decepción”, disparó sin filtro.​

La bomba más grande llegó cuando le preguntaron cómo era la relación con Nicolás Córdova puertas adentro. Sin titubear, el delantero fue lapidario: “Ni siquiera intercambiamos palabras. Creo que eso demuestra el interés que tiene conmigo”. Una frase que resume la frialdad del trato que recibió de parte del entrenador durante toda la competencia.​

Chatiliez también reveló que tras cometer un penal contra Japón en el debut mundialista, prácticamente desapareció del radar. “Si el técnico lo tomó como un castigo no lo comparto para nada. Si así fue es una reacción inmadura, innecesaria. Son cosas del juego”, sentenció el atacante.

🔥 El sueño de vestir la camiseta de La Roja adulta sigue vivo

A pesar del golpazo, Willy no le cierra las puertas a la Selección chilena. El futbolista formado en Europa tiene claro que su lugar está en el combinado nacional, pero en otras manos. “Creo que puedo dar más en esta selección, sin dudas. Hay un país entero apoyándonos, y no dudo de que si llego a la adulta las cosas pueden ser diferentes”, cerró con esperanza el extremo que milita en la Segunda División española.​

Las declaraciones de Chatiliez se suman a la ola de críticas que recibió Córdova tras el papelón en el Mundial Sub 20, donde Chile quedó eliminado en octavos tras caer goleado 4-1 ante México. Hasta Arturo Vidal se lanzó contra el DT asegurando que “no está preparado para una selección de un país”, mientras que Gonzalo Jara también apuntó: “Nico Córdova tiene que aceptar la crítica. Quedó totalmente al debe”.