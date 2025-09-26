Su historia suena a cuento de hadas del fútbol moderno. Willy Tomás Chatiliez, de apenas 20 años, se convirtió en una de las sorpresas más gratas de la nómina de Chile para el Mundial Sub 20 que arranca este 27 de septiembre.

Chatiliez representa esa nueva generación de talentos que no conoce fronteras. Su meteórica progresión desde el filial del Badalona FC hasta establecerse en el primer equipo del Huesca confirma que su decisión de apostar por Chile fue tan acertada como arriesgada. En solo una temporada pasó de la quinta división española a debutar profesionalmente, anotar su primer gol tres días antes de cumplir 20 años y ganarse un puesto en el Mundial de su categoría.

🇨🇱 Willy Chatiliez: el extremo que eligió Chile por sobre Europa

La decisión de Chatiliez no fue improvisada. Nacido en Santiago el 26 de marzo de 2005, el zurdo que juega por la derecha vivió sus primeros nueve años en Chile, donde incluso tuvo un breve paso por las divisiones menores de la U de Chile. “Estuvo en la U dos años en la U. Willy se quedó en Chile hasta los 9 años y luego nos vinimos a Barcelona en familia”, relató su padre Fred a ADN Deportes.

El salto a Europa llegó por una combinación de factores: las mejores infraestructuras del Viejo Continente, una oportunidad laboral familiar y la posibilidad de que Willy ingresara a La Masia del Barcelona. Sin embargo, su carrera tomó otros rumbos hasta llegar al Huesca, donde se ganó la oportunidad de brillar.

Chatiliez saliendo a la cancha a jugar contra Argentina / © Photosport

🏆 El Mundial que puede catapultar una carrera prometedora

Con Chile como anfitrión del Mundial Sub 20, Chatiliez tendrá la oportunidad de brillar en escenarios como el Estadio Nacional, donde La Roja debutará ante Nueva Zelanda el 27 de septiembre. El extremo, que mantiene contrato con Huesca hasta 2026, sabe que esta puede ser la vidriera perfecta para proyectar su carrera internacional.Sus números en España respaldan la confianza: cuatro partidos oficiales con el primer equipo del Huesca (dos en Liga, dos en Copa del Rey), un gol profesional y la titularidad en el equipo filial. Su versatilidad para jugar como extremo derecho o mediapunta, sumada a su perfil zurdo, lo convierten en una pieza valiosa para el esquema de Nicolás Córdova.