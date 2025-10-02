Pese a que el rendimiento de Chile ha sido irregular en el Mundial Sub 20, sus jugadores ya comienzan a interesar en el fútbol internacional: de hecho, un gigante de Sudamérica viene a la carga por uno de ellos.

Se trata de un futbolista que ha mezclado titularidad con suplencia en la Copa del Mundo y que ni siquiera milita en Primera División en nuestro país.

🇨🇱 El jugador de La Roja Sub 20 que vienen a buscar desde el exterior

Se trata de Vicente Álvarez, futbolista de Unión San Felipe, quien vio acción desde el arranque en la victoria de Chile ante Nueva Zelanda y entró desde la banca contra Japón en el Mundial Sub 20.

El club que viene a buscar a Álvarez es Vasco da Gama, según dio a conocer Globo Esporte elenco que pretende llevárselo a su equipo juvenil, y así foguearlo para que después juegue en el primer equipo.

💸 San Felipe puede quedar fuera de la negociación por Vicente Álvarez

Pese a que Vicente Álvarez juega en San Felipe, Vasco da Gama está negociando directamente con su agencia de representación CAA Stellar, dado que el futbolista no tiene contrato profesional con los aconcagüinos, según informó el periodista Christopher Brandt de ESPN.

De todas maneras, dinero le va a llegar por derechos de formación.

📊 Los números de Vicente Álvarez en San Felipe y Chile Sub 20

Vicente Álvarez ha jugado 23 partidos en esta temporada en San Felipe, completando 1.520 minutos disputados. Anotó un gol.

Por Chile ha jugado apenas estos dos duelos oficiales del Mundial Sub 20, ya que en el Sudamericano no estuvo convocado, sino que se ganó su llamado por lo hecho en la escuadra de la “quinta interior”.

🔗 Para saber más de Chile en el Mundial Sub 20 debes acceder a Al Aire Libre.