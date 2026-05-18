Datos Clave Sonríe la redonda: Neymar fue convocado para jugar el Mundial 2026 con Brasil Casi tres años fuera: Desde octubre de 2023 no vestía la Verdeamarelha Una baja lo favoreció: La ausencia de Joao Pedro le abrió la puerta a Ney

Era la noticia que todos estaban esperando, saber si Neymar iba a estar o no en el Mundial 2026. Pues la respesta es sí, el director técnico Carlo Ancelotti dio a conocer que la estrella de Santos vuelve a la Selección de Brasil y disputará la cita planetaria que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero, quien lleva un año y medio en el club de su vida, hizo todo lo posible para ser convocado al Scratch. A principios de temporada, se sometió a una cirugía de rodilla, se recuperó rápido y se puso a tope físicamente para ser considerado por Ancelotti.

Si bien Ney no está en su mejor momento, obviamente es un jugador desequilibrante que puede ayudar a Brasil a conseguir la esquiva sexta corona.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

¿Hace cuánto Neymar no estaba en la Selección Brasileña?

Neymar no jugaba en la Selección de Brasil desde octubre de 2023 cuando en un duelo ante Uruguay por las Clasificatorias al Mundial 2026 sufrió una rotura de ligamentos en una de sus rodillas, lo que impidió que tuviera una participación importante en su siguiente ckub Al Hilal. Recién retomó continuidad en 2025 cuando volvió al Santos FC en su país natal.

Ney ha jugado los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. De hecho, anotó el último tanto en los cuartos de final de esa cita planetaria en la prórroga contra Croacia, la que terminó siendo favorable por 2-1 para el elenco europeo.

Así las cosas, el ariete espera vivir su “último baile” al menos en Copa del Mundo y llevar a su país a un título que no consigue desde Corea-Japón 2002.

¿Cuándo juega Brasil en el Mundial 2026?

Brasil es parte del Grupo C y debuta en el Mundial 2026 el sábado 13 de junio a las 18:00 horas ante Marruecos, en uno de los partidazos que tiene la primera ronda de la cita planetaria, tomando en cuenta que los africanos llegaron a semifinales en Qatar 2022 y que tienen figuras como Achraf Hakimi y Yassine Bounou, entre otros. Ese duelo será en el Metlife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey.

Después, el Scratch jugará ante el modesto Haití el viernes 19 a las 20:30 horas en Philadelphia, mientras que cerrará la fase de grupos del certamen el miércoles 24 a las 18:00 horas ante Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami.