La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) entregó este lunes su prenómina de 55 jugadores para el Mundial 2026 con dos noticias que sacuden la planificación de Carlo Ancelotti: Estêvão queda prácticamente descartado por una lesión muscular, mientras que Neymar aparece en la nómina por primera vez desde la llegada del técnico italiano.

A esto se suma que Rodrygo ya fue descartado previamente por cirugía de rodilla, el panorama ofensivo de la Canarinha llegará al torneo muy distinto al que Ancelotti imaginó.

El técnico italiano, que ganó la Champions con el Real Madrid, enfrenta en la selección un problema inusual: armar un equipo competitivo con los jugadores que le van quedando.

🚨🇧🇷 Brazil have announced their 55 man preliminary World Cup squad. pic.twitter.com/hIfcrDMhzM — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 11, 2026

¿Por qué Neymar aparece en la prenómina si Ancelotti nunca lo convocó?

Es más una formalidad que una tendencia real. Según publicó el portal brasileño Globo Esporte, la presencia de Neymar en la prenómina responde a un patrón que Ancelotti mantuvo desde su llegada: incluirlo cuando está recuperado, pero sin llevarlo a la lista definitiva. Internamente en la CBF, un llamado real a la Copa sería considerado sorprendente, según fuentes consultadas por el mismo medio.

Sin embargo, la baja de Estêvão cambia las matemáticas. Ancelotti debe decidir si mantiene cinco o seis mediocampistas, porque de eso depende cuántos cupos quedan disponibles para el ataque: si Andrey Santos (Chelsea) entra al mediocampo, Neymar queda fuera; si sale, se abre espacio para Rayan (Bournemouth), la gran revelación de la fecha FIFA de marzo.

¿Por qué la Brasil descartó a Estêvão del Mundial 2026?

La rotura del bícep femoral que Estêvão sufrió en la pierna derecha durante el partido del Chelsea ante Manchester United, le impedirá llegar a la fase de grupos. El jugador había perdido 11 partidos con el Chelsea desde enero entre observaciones y licencias médicas, y también fue borrado de los amistosos de la Verdeamarela contra Francia y Croacia en marzo.

La gran ironía es que Estêvão planeaba volver a Brasil para tratar la lesión junto a la comisión médica de la CBF, pero la evolución clínica cerró las puertas antes de tiempo. Con su baja y la de Rodrygo, ya operado de rodilla, Brasil llega al Mundial sin dos de sus atacantes más determinantes del ciclo Ancelotti.

¿Quiénes pelean los cupos que dejó Estêvão en el ataque de Brasil?

Pedro (Flamengo) tiene nombre propio en la mesa de Ancelotti. El técnico llegó a declarar en noviembre que “le gustaría convocar al delantero”, pero la duda persiste porque nunca lo observó en entrenamientos de la selección. El panorama de candidatos para ocupar el lugar de Estêvão en la banda derecha incluye a Rayan (Bournemouth), Igor Thiago (Brentford) y Endrick (Real Madrid), los tres bien evaluados en la última gira.Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos y Lucas Paquetá son los primeros en la fila para el mediocampo, lo que deja a Andrey Santos en zona de descarte. La decisión final es el 18 de mayo.