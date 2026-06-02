Datos Clave Decreto municipal: El alcalde de La Línea de la Concepción firmó un decreto que prohíbe el amistoso entre Chile y RD Congo previsto para el 9 de junio. Base sanitaria: La decisión se apoya en un informe del director general de Salud Pública de la Junta de Andalucía y en un segundo informe del jefe de Sanidad del Ayuntamiento. Contexto Congo: La selección congoleña, que regresa a un Mundial por primera vez desde Alemania 1974, ya había trasladado sus entrenamientos de Kinsasa a Bélgica por el brote.

El amistoso entre Chile y República Democrática del Congo, programado para el 9 de junio en el estadio de La Línea de la Concepción (Cádiz), fue suspendido este martes tras un decreto del alcalde Juan Franco que prohíbe su realización. La medida que afecta al equipo clasificado al Mundial 2026 y a la Roja de Nicolás Córdova se basa en dos informes sanitarios oficiales que alertan sobre los riesgos asociados al brote de ébola activo en el país africano.

El informe del director general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía y un segundo documento del jefe de Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de La Línea coincidieron en suspender el encuentro. Para el alcalde, la documentación presentada “no acaba de justificar que no existan riesgos de ningún tipo”, lo que inclinó la balanza hacia la prohibición.

¿Por qué se suspendió el partido entre RD Congo y la Selección Chilena?

El edil apeló a una cuestión de “prudencia sanitaria” al comunicar el decreto que suspende el partido de La Roja. Franco reconoció el impacto que el encuentro habría tenido para la ciudad, pero consideró que los antecedentes recopilados no entregaban las garantías suficientes.

“Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión ya que el partido es un atractivo para la ciudad, pero entendemos que la situación sanitaria en el Congo y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no existan riesgos de ningún tipo”, declaró.

Según informó Sanidad Exterior de España el pasado 22 de mayo, las autoridades ya estudiaban medidas de seguridad específicas para el amistoso. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, había señalado en ese momento que la selección congoleña había cancelado sus entrenamientos en Kinsasa y los había trasladado a Bélgica, donde este 3 de junio enfrenta a Dinamarca en Lieja como parte de su preparación mundialista.

¿Cómo afecta esto a La Roja?

Chile pierde un amistoso de alto valor competitivo a días de la fecha. La selección de RD Congo no es un rival cualquiera: clasificó al Mundial 2026, su segunda participación histórica en la competencia tras la única anterior en Alemania 1974. Enfrentarla habría significado para La Roja una prueba de nivel mundialista real, un escenario difícil de replicar con otro rival a esta altura del calendario.

La FIFA confirmó que mantiene contacto directo con la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo (Fecofa) para garantizar que el plantel reciba todas las orientaciones médicas y de seguridad pertinentes.

Ahora se abre otra arista para el ente rector del fútbol internacional, pues ya comenzó la cuenta regresiva para el inicio de la cita planetaria donde la selección congoleña deberá enfrentar a Colombia el 23 de junio en Guadalajara y a Uzbekistán el 27 de junio en Atlanta. La duda es si el equipo de Sébastien Desabre podrá mantener la seguridad sanitaria de su plantel y evitar contagios en la Copa del Mundo.