El año 2025 se nos va yendo y en lo futbolístico empiezan a haber balances tanto grupales como individuales, siendo de importancia lo hecho por los futbolistas chilenos tanto a nivel local como también en el extranjero, una revisión en la que siempre es entretenido evaluar con números cómo le fue a los delanteros en sus respectivos clubes.

La carencia de gol ha sido un tema que por ejemplo sigue castigando a la selección chilena, algo que quedó en evidencia con el fracaso de no haber clasificado a otra Copa del Mundo (la que se llevará a cabo en 2026). Ni figuras como Alexis Sánchez o Fernando Zampedri fueron útiles para resolver dicho problema, y quizás lo más curioso es que ni uno de esos nombres se perfiló como el atacante chileno en convertir la mayor cantidad de goles a lo largo de este año.

⚽ La sorpresa goleadora entre los chilenos este 2025

Aunque Zampedri se convirtió en el hexagoleador del fútbol chileno este 2025 al dominar con 16 dianas la Liga de Primera no pudo alzarse como el artillero nacional que más rompió redes en el transcurso del año, menos Alexis, que entre Udinese y desde su llegada a Sevilla no convirtió más de 10 tantos.

Y aunque hubo otros goleadores que asomaron de manera sorpresiva como Leonardo Valencia con Audax Italiano, quien convirtió en 20 ocasiones en 35 partidos, otro jugador conocido para el fútbol chileno pero actualmente haciendo patria lejos de nuestro país se quedó con el cetro de máximo artillero del aún año en curso.

Hablamos de Junior Fernandes, quien de acuerdo a la información del estadígrafo Luis Reyes logró convertirse en el delantero chileno con más goles convertidos durante el 2025. Jugando en la Segunda División turca, el ex U de Chile registró 21 goles en 41 partidos disputados, los que se reparten entre los 13 que convirtió con el Erokspor durante el primer semestre del año y las 8 conquistas que lleva con el Ankara Keciorengucu en esta temporada 2025-26.

📊 Los chilenos más goleadores de este 2025