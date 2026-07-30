Mientras Darío Osorio lamentaba quedar eliminado de la UEFA Europa League 2026/27 en la segunda ronda clasificatoria, Niklas Castro, delantero chileno-noruego del SK Brann, protagonizó una noche de ensueño en Bergen con un doblete y una asistencia que clasificó a su equipo a la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Conference League 2026/27, tras vencer 3-1 al Universitatea Cluj de Rumania y avanzar 5-3 en el marcador global.

Lo más llamativo: anotó el primero con el tobillo lesionado. A los 8 minutos, tras un centro rasante desde la derecha, el chileno sacó un taquito entre el punto de penal y el área chica que dejó parado al portero rumano. Un gol de técnica pura que ya circula en redes sociales. El Universitatea Cluj empató con una volea de Jovo Lukic, pero antes del descanso Castro entregó una asistencia precisa para que Ulrik Mathisen pusiera el 2-1 de cabeza.

Los dos golazos de Niklas Castro ante Universitatea Cluj

El segundo llegó a los 74 minutos y cerró la llave. Castro avanzó solo con el balón, se creó espacio para disparar y venció al portero desde fuera del área con un derechazo que selló el 3-1 definitivo. Brann avanzó 5-3 en el global y Castro se convirtió en el gran protagonista de la noche noruega.

Desde que regresó de una lesión a mediados de julio, Castro acumula cuatro goles y dos asistencias en cinco partidos, números que lo posicionan como uno de los atacantes más en forma de la Conference League en esta fase clasificatoria.

El próximo rival de Brann en la Conference League

El SK Brann enfrentará al Apollon Limassol de Chipre en la tercera ronda clasificatoria, con el partido de ida el 5 de agosto en Bergen y la revancha el 11 de agosto en Chipre. Si superan esa llave, los noruegos accederían al playoff por un lugar en la fase de grupos del torneo europeo.