Datos Clave Osorio eliminado: Midtjylland cayó 3-0 en el global ante el Besiktas y se despide de la Europa League. La última oportunidad: Osorio y el club danés pasan a la tercera fase de las clasificatorias a la Conference League. Un interesado en Europa League: El Trabzonspor puso 20 millones de euros sobre la mesa por Osorio, y está clasificado a la Europa League.

En medio de rumores y humos sobre su futuro en el viejo continente, Darío Osorio sufrió un duro golpe junto al Midtjylland, por lo que se abre una nueva razón para salir del club danés en el presente mercado de fichajes. Los Lobos fueron eliminados de la segunda competencia más importante de Europa, y quedaron al borde de no disputar torneos internacionales durante la próxima temporada.

Durante esta jornada, Midtjylland jugó la vuelta de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Europa League ante el Besiktas en condición de local. El duelo disputado en Dinamarca terminó con un resultado 0-2 en favor a la escuadra turca, y 0-3 en el global, por lo que el club en el que milita Osorio fue eliminado, pero con una última oportunidad de jugar torneos internacionales. El formado en Universidad de Chile fue titular y disputó 77’ minutos de partido.

Samlet nederlag i UEL Q2.



Vi fortsætter i Conference League-kvalifikationen. pic.twitter.com/ULt4FMcTnm — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) July 30, 2026

La última chance de Osorio con el Midtjylland

Tras quedar eliminado de la Europa League en la segunda ronda de clasificación, el club danés no queda completamente fuera de competencias internacionales, ya que cae en la tercera ronda de clasificación de la UEFA Conference League.

Las bases del certamen indican que el ganador clasificaba a la fase de playoffs de Europa League, mientras que el perdedor pasaba a disputar la ruta principal de la tercera competencia a nivel europeo. En aquella instancia, Midtjylland debe enfrentarse al ganador entre Bohemians, equipo irlandés, y Ballkani, club oriundo de Kosovo. El duelo de ida se jugará el jueves 6 de agosto y la vuelta el 13 de agosto.

A pesar de que aún tenga posibilidad de jugar una competición europea, una de las ofertas que tiene Darío Osorio cuenta con un puesto asegurado en la Europa League. Se trata del Trabzonspor de Turquía, quien habría puesto 20 millones de euros sobre la mesa por el formado en el Centro Deportivo Azul. La seguridad de jugar el segundo torneo más valioso del viejo continente y la importancia de dar un salto a otra liga europea podría desencadenar en que el oriundo de Hijuelas dé su segundo salto a nivel internacional.