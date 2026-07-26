Datos Clave El debut: Midtjylland venció 3-2 a Sønderjyske en la primera fecha de la Superliga danesa. El aporte de Osorio: Titular los 90 minutos y asistencia clave en el 2-1 parcial. El interés de Europa: Trabzonspor de Turquía estaría muy cerca de quedarse con sus servicios.

Los rumores de su salida llevan semanas circulando, pero Darío Osorio tiene una forma muy concreta de responderlos: jugando. El atacante chileno abrió la temporada 2026/2027 de la Superliga danesa exactamente como lo cerró la anterior: siendo figura. El FC Midtjylland venció por 3-2 al Sønderjyske en condición de visitante por la primera fecha del campeonato, con el formado en la U como uno de los protagonistas del triunfo.

El momento más importante de su actuación llegó a los 35 minutos. Con el marcador empatado 1-1 y el partido sin definir, Osorio recibió el balón por el sector derecho, encaró con su habitual velocidad y filtró un pase preciso para que Valdemar Byskov Andreasen pusiera el 2-1. La ventaja duró hasta los 45, cuando Cherif Haidara volvió a igualar, pero a los 66 Julius Emefile cerró el marcador con el 3-2 definitivo.

Los rumores de salida que rodearon el debut de Osorio

Mientras el chileno se preparaba para el arranque de la Superliga, el medio turco Ajansspor reportó que el Trabzonspor estaría muy cerca de quedarse con sus servicios, en lo que sería el primer gran salto de Osorio fuera de Dinamarca tras tres temporadas en Midtjylland. El club danés pagó 5,2 millones de dólares a la Universidad de Chile por su ficha en 2023, y hoy su valor de mercado es considerablemente mayor.

El nivel de Osorio que justifica el interés europeo

El exjugador azul cerró la temporada pasada con ocho goles y diez asistencias, números que lo posicionaron como una de las grandes figuras de la Superliga danesa y que mantienen encendidos los radares del fútbol continental. Si el Trabzonspor finalmente lo ficha, Midtjylland habrá formado otro jugador para exportar. Si se queda, el chileno arrancó la temporada dejando en claro que seguirá siendo el hombre que marca diferencias para los Lobos.