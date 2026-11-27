Datos Clave La frase: Rafael Olarra afirmó en el programa Leones Sueltos que, para él, los arqueros no son jugadores de fútbol. Las réplicas: Respondieron Tomás Ahumada, de Audax Italiano; Diego Sánchez, de Coquimbo Unido, y Johnny Herrera, desde TNT Sports. La aclaración: Olarra explicó en ESPN que habló en tono de conversación de amigos y que no quiso decir que no fueran importantes.

Una frase sobre los arqueros abrió una de las discusiones de la semana en el fútbol chileno. Rafael Olarra, exdefensor de U de Chile, Audax Italiano y la selección, aseguró en el programa “Leones Sueltos” de Kraneo TV, que comparte con Diego Rivarola, que los guardametas no son jugadores de fútbol. La respuesta llegó desde los arcos del Campeonato Nacional y desde la pantalla, con Johnny Herrera como la voz más dura.

Qué dijo Olarra y por qué

“Para mí los arqueros no son jugadores de fútbol, aunque hay algunos que sí son muy buenos para el fútbol”, sostuvo Olarra, según recogió Cooperativa. Su argumento fue que los porteros tienen un entrenador específico, hacen trabajos diferenciados, pueden usar las manos y se desplazan de forma distinta al resto de sus compañeros.

Ahumada, Sánchez y Herrera: tres respuestas desde el arco

El primero en contestar fue Tomás Ahumada, arquero de Audax Italiano, con un comentario en la publicación de Instagram que recogió los dichos: “Qué estupidez”. Diego Sánchez, arquero y capitán de Coquimbo Unido, fue por el lado del desafío: “Sin un arquero en cancha no se podría jugar. O pon un ‘futbolista’ en el arco a ver cómo te va”, escribió.

La réplica más fuerte llegó desde TNT Sports. Herrera, excompañero de Olarra y Rivarola en la U, respondió: “Quieren llamar la atención el par de burros esos, ¿qué más les vas a pedir también?”. Luego frenó la polémica: “Son compañeros míos, los quiero mucho”, dijo, y agregó que no iba a entrar en detalles “porque si no después va a quedar la grande”.

La aclaración del exdefensor en ESPN

Ante la ola de reacciones, Olarra explicó su comentario en su rol de conductor en ESPN Chile. “Mis palabras no tienen que ver con que no los necesitamos o no son importantes. Los hablé desde una conversación de amigos, en que siempre decíamos ‘son arqueros, son diferentes, no son jugadores de fútbol, son arqueros’. En ese tono”, puntualizó.

Los números que defienden a los arqueros esta semana

El debate llega en una semana en que los arqueros tuvieron cifras para mostrar. En el clásico del domingo 22 de noviembre, Vozinha atajó los seis remates al arco que le hizo Universidad Católica en el 3-0 de Colo Colo, y en el otro arco Darío Melo sumó siete atajadas, según los datos de Sportmonks. El caboverdiano, además, quedó entre los tres finalistas al mejor arquero africano de los CAF Awards 2026, informó Cooperativa.

Sánchez, por su parte, es el capitán del Coquimbo Unido que marcha cuarto en la Liga de Primera con 41 puntos y que jugará las semifinales de la Copa Chile ante U de Chile.

Por qué la frase tocó una fibra

Esta es nuestra lectura, a partir de lo que dijeron los protagonistas. Los argumentos de Olarra describen bien lo que hace distinto al puesto, pero esas mismas diferencias son las que, en partidos como el clásico, terminan pesando en el resultado. Por eso la respuesta de los arqueros no fue a la idea de que son distintos, sino a la de que no son futbolistas, y por eso el propio Olarra salió a aclarar el tono.

La discusión seguirá en los programas, pero el fin de semana la tendrán los arqueros en la cancha: la fecha 29 empieza el sábado a las 18:00 horas con Coquimbo Unido ante Deportes Limache. Y el miércoles 2 de diciembre, mientras la CAF entrega sus premios, Vozinha y Colo Colo visitan a O’Higgins por la Copa Chile.