Datos Clave La U borrada de la TV: Universidad de Chile visita a Deportes Antofagasta a las 19:00 horas en el norte, pero el partido fue sacado de la parrilla de TNT Sports y solo irá por streaming. Cierre de octavos: Coquimbo Unido recibe a Cobreloa a las 20:30 horas en el puerto, buscando asegurar su pase a cuartos de final tras ganar 2-1 en el duelo de ida. Acción internacional: La cartelera de este miércoles la completa una intensa jornada del Brasileirao, con seis partidos en simultáneo transmitidos por Fanatiz.

La pelotita no se detiene en territorio nacional y este miércoles 7 de octubre la atención se concentra netamente en los cruces definitorios de la Copa Chile 2026. La jornada ofrece dos duelos de alto impacto, marcados por la polémica decisión televisiva que afectará a los seguidores del “Romántico Viajero”.

¿Quién transmite U de Chile vs Antofagasta hoy y por qué no va por TV?

Universidad de Chile armó maletas y se trasladó hasta el norte del país para medir fuerzas ante Deportes Antofagasta en el Estadio Calvo y Bascuñán. El duelo, válido por la ida de los cuartos de final, está programado para las 19:00 horas.

Los dirigidos por Fernando Gago, que vienen de eliminar a Everton con anotaciones de Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas, buscarán dar el primer golpe ante los “Pumas” de Luis Marcoleta. Sin embargo, este encuentro no contará con transmisión por las señales de cable de TNT Sports. La única alternativa oficial para seguir el partido en vivo será a través de la aplicación de streaming HBO Max.

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¿A qué hora juegan Coquimbo vs Cobreloa por Copa Chile y dónde ver en vivo?

El segundo plato fuerte de la jornada local se vivirá en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a partir de las 20:30 horas. Coquimbo Unido y Cobreloa cerrarán su llave de octavos de final para definir al próximo rival de Unión La Calera.

La escuadra pirata, dirigida por Hernán Caputto, llega con la primera opción tras vencer por 2-1 en la altitud de Calama. No obstante, los loínos arriban con el ánimo a tope luego de que el arribo de Mario Salas a la banca les permitiera encadenar dos victorias consecutivas y recuperar la cima de la Primera B.

A diferencia del duelo de los azules, este compromiso sí contará con transmisión televisiva tradicional a través de TNT Sports Premium, además de estar disponible online en HBO Max.

Cartelera internacional: Partidos de hoy en el Brasileirao

Para los fanáticos del fútbol extranjero, la noche de este miércoles ofrece una cartelera cargada de acción en la Serie A de Brasil. Todos los compromisos serán transmitidos en vivo para territorio chileno a través de la plataforma Fanatiz: