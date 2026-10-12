Feriado y mucho fútbol chileno para ver. Este lunes 12 de octubre continúa la actividad, tanto en el Campeonato Nacional como en la Primera B con cuatro partidos que contarán con transmisión de TV en vivo y en directo.
Y mucho ojo, porque no será una jornada más. En Primera división, Universidad de Chile sale a la cancha, esta vez en El Teniente de Rancagua, para ser local ante Ñublense de Chillán. Un duelo que en caso de ganar le significará acortar distancias con Colo Colo, que ayer fue goleado por Coquimbo Unido.
Y en Primera B, donde las cosas están que arden, San Luis de Quilllota de Humberto “Chupete” Suazo tiene la gran chance de zar el zarpazo al primer puesto. Los Canarios se enfrentan a Deportes Puerto Montt en el sur, y si ganan, serán los nuevos líderes, desbancando a Cobreloa, que ayer cayó ante Deportes Copiapó (1-2).
Además, en la parte baja del ascenso se jugará una “final del mundo”. Rangers de Talca se juega una de sus últimas chances de mantenerse en la categoría, cuando reciba al elenco que lo antecede, Unión San Felipe. Si los piducanos logran los tres puntos quedarán a solo uno de los aconcagüinos.
Cartelera de TV del fútbol chileno, lunes 12 de octubre
12:30 horas. Primera B. Deportes Puerto Montt vs. San Luis. TNT Sports Premium – HBO Max.
15:00 horas. Primera B. Rangers de Talca vs. Unión San Felipe. TNT Sports – HBO Max.
17:00 horas. Primera División. Universidad de Chile vs. Ñublense. TNT Sports Premium – HBO Max.
17:30 horas. Primera B. Deportes Iquique vs. Unión Española. TNT Sports – HBO Max.
Tabla de Posiciones Primera División
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Forma
|1
|
|24
|17
|3
|4
|50
|27
|+23
|54
|PGGGG
|2
|
|23
|13
|3
|7
|50
|33
|+17
|42
|GPEGG
|3
|
|23
|12
|6
|5
|35
|19
|+16
|42
|GEGGP
|4
|
|24
|11
|6
|7
|40
|27
|+13
|39
|GGEEP
|5
|
|24
|11
|4
|9
|38
|35
|+3
|37
|GGPPG
|6
|
|24
|10
|4
|10
|45
|37
|+8
|34
|GPGGP
|7
|
|23
|9
|5
|9
|36
|33
|+3
|32
|PGPGP
|8
|
|24
|9
|5
|10
|26
|27
|-1
|32
|GPPPP
|9
|
|23
|8
|8
|7
|28
|31
|-3
|32
|PGEEG
|10
|
|23
|9
|4
|10
|33
|39
|-6
|31
|PPPGG
|11
|
|24
|7
|9
|8
|36
|41
|-5
|30
|GGEPG
|12
|
|23
|7
|7
|9
|26
|31
|-5
|28
|PPGPP
|13
|
|24
|8
|3
|13
|28
|38
|-10
|27
|PGEGP
|14
|
|24
|7
|4
|13
|35
|45
|-10
|25
|PPPPP
|15
|
|24
|6
|5
|13
|18
|40
|-22
|23
|PEGPG
|16
|
|24
|4
|6
|14
|20
|41
|-21
|18
|GPEPG
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|12
|8
|2
|2
|28
|10
|+18
|26
|2
|
|12
|7
|3
|2
|26
|13
|+13
|24
|3
|
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|+12
|24
|4
|
|12
|7
|1
|4
|25
|15
|+10
|22
|5
|
|11
|6
|2
|3
|29
|16
|+13
|20
|6
|
|12
|6
|2
|4
|23
|22
|+1
|20
|7
|
|12
|5
|4
|3
|19
|13
|+6
|19
|8
|
|13
|5
|4
|4
|19
|16
|+3
|19
|9
|
|13
|5
|4
|4
|17
|14
|+3
|19
|10
|
|12
|6
|1
|5
|19
|17
|+2
|19
|11
|
|11
|5
|3
|3
|18
|11
|+7
|18
|12
|
|12
|4
|4
|4
|19
|18
|+1
|16
|13
|
|12
|4
|4
|4
|15
|16
|-1
|16
|14
|
|11
|5
|1
|5
|8
|12
|-4
|16
|15
|
|11
|5
|0
|6
|11
|14
|-3
|15
|16
|
|12
|3
|3
|6
|14
|17
|-3
|12
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|12
|9
|1
|2
|22
|17
|+5
|28
|2
|
|12
|7
|1
|4
|21
|17
|+4
|22
|3
|
|11
|6
|2
|3
|21
|11
|+10
|20
|4
|
|12
|5
|3
|4
|14
|10
|+4
|18
|5
|
|11
|4
|4
|3
|13
|15
|-2
|16
|6
|
|12
|4
|2
|6
|18
|22
|-4
|14
|7
|
|12
|3
|5
|4
|17
|23
|-6
|14
|8
|
|11
|4
|1
|6
|9
|13
|-4
|13
|9
|
|12
|4
|1
|7
|12
|22
|-10
|13
|10
|
|12
|3
|3
|6
|20
|22
|-2
|12
|11
|
|13
|3
|3
|7
|17
|24
|-7
|12
|12
|
|11
|3
|2
|6
|10
|17
|-7
|11
|13
|
|11
|2
|3
|6
|7
|18
|-11
|9
|14
|
|13
|1
|4
|8
|10
|28
|-18
|7
|15
|
|12
|1
|3
|8
|16
|28
|-12
|6
|16
|
|12
|1
|3
|8
|6
|24
|-18
|6
Tabla de Posiciones Primera B
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Forma
|1
|
|27
|13
|9
|5
|45
|29
|+16
|48
|EGEPG
|2
|
|26
|13
|8
|5
|41
|29
|+12
|47
|EGPGP
|3
|
|27
|13
|7
|7
|44
|39
|+5
|46
|EGEPG
|4
|
|27
|12
|8
|7
|47
|26
|+21
|44
|EGEGG
|5
|
|27
|12
|8
|7
|42
|30
|+12
|44
|EGGGP
|6
|
|27
|11
|8
|8
|39
|36
|+3
|41
|GPGEP
|7
|
|27
|11
|7
|9
|42
|40
|+2
|40
|GEPPP
|8
|
|27
|10
|9
|8
|33
|27
|+6
|39
|EGGGG
|9
|
|26
|10
|6
|10
|32
|34
|-2
|36
|GPEEG
|10
|
|27
|9
|8
|10
|42
|37
|+5
|35
|EGEPG
|11
|
|26
|10
|4
|12
|26
|34
|-8
|34
|PPEGP
|12
|
|26
|7
|10
|9
|35
|30
|+5
|31
|PPEPG
|13
|
|27
|7
|9
|11
|24
|40
|-16
|30
|PEEEG
|14
|
|27
|4
|10
|13
|28
|42
|-14
|22
|GPEPP
|15
|
|26
|5
|7
|14
|16
|44
|-28
|22
|EPEGP
|16
|
|26
|4
|6
|16
|23
|42
|-19
|18
|PPPEP
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|13
|10
|2
|1
|30
|9
|+21
|32
|2
|
|14
|9
|4
|1
|29
|14
|+15
|31
|3
|
|14
|8
|4
|2
|26
|9
|+17
|28
|4
|
|14
|8
|3
|3
|24
|17
|+7
|27
|5
|
|13
|7
|3
|3
|24
|19
|+5
|24
|6
|
|13
|7
|3
|3
|19
|14
|+5
|24
|7
|
|14
|7
|3
|4
|21
|20
|+1
|24
|8
|
|13
|6
|5
|2
|25
|17
|+8
|23
|9
|
|13
|6
|4
|3
|16
|9
|+7
|22
|10
|
|13
|7
|1
|5
|17
|15
|+2
|22
|11
|
|14
|5
|4
|5
|25
|20
|+5
|19
|12
|
|13
|5
|4
|4
|14
|14
|0
|19
|13
|
|13
|4
|6
|3
|17
|9
|+8
|18
|14
|
|13
|3
|5
|5
|8
|12
|-4
|14
|15
|
|13
|1
|7
|5
|15
|21
|-6
|10
|16
|
|13
|1
|4
|8
|10
|20
|-10
|7
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|14
|6
|4
|4
|20
|20
|0
|22
|2
|
|14
|6
|3
|5
|17
|13
|+4
|21
|3
|
|13
|4
|5
|4
|18
|16
|+2
|17
|4
|
|14
|4
|5
|5
|17
|18
|-1
|17
|5
|
|13
|4
|4
|5
|21
|17
|+4
|16
|6
|
|13
|4
|4
|5
|17
|17
|0
|16
|7
|
|12
|4
|4
|4
|12
|15
|-3
|16
|8
|
|14
|3
|7
|4
|15
|20
|-5
|16
|9
|
|13
|3
|4
|6
|18
|21
|-3
|13
|10
|
|13
|3
|4
|6
|18
|23
|-5
|13
|11
|
|13
|3
|3
|7
|13
|20
|-7
|12
|12
|
|14
|3
|3
|8
|13
|21
|-8
|12
|13
|
|13
|3
|3
|7
|9
|19
|-10
|12
|14
|
|13
|3
|2
|8
|13
|22
|-9
|11
|15
|
|14
|2
|5
|7
|10
|26
|-16
|11
|16
|
|13
|2
|2
|9
|8
|32
|-24
|8