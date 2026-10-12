Feriado y mucho fútbol chileno para ver. Este lunes 12 de octubre continúa la actividad, tanto en el Campeonato Nacional como en la Primera B con cuatro partidos que contarán con transmisión de TV en vivo y en directo.

Y mucho ojo, porque no será una jornada más. En Primera división, Universidad de Chile sale a la cancha, esta vez en El Teniente de Rancagua, para ser local ante Ñublense de Chillán. Un duelo que en caso de ganar le significará acortar distancias con Colo Colo, que ayer fue goleado por Coquimbo Unido.

Y en Primera B, donde las cosas están que arden, San Luis de Quilllota de Humberto “Chupete” Suazo tiene la gran chance de zar el zarpazo al primer puesto. Los Canarios se enfrentan a Deportes Puerto Montt en el sur, y si ganan, serán los nuevos líderes, desbancando a Cobreloa, que ayer cayó ante Deportes Copiapó (1-2).

Además, en la parte baja del ascenso se jugará una “final del mundo”. Rangers de Talca se juega una de sus últimas chances de mantenerse en la categoría, cuando reciba al elenco que lo antecede, Unión San Felipe. Si los piducanos logran los tres puntos quedarán a solo uno de los aconcagüinos.

Cartelera de TV del fútbol chileno, lunes 12 de octubre

12:30 horas. Primera B. Deportes Puerto Montt vs. San Luis. TNT Sports Premium – HBO Max.

15:00 horas. Primera B. Rangers de Talca vs. Unión San Felipe. TNT Sports – HBO Max.

17:00 horas. Primera División. Universidad de Chile vs. Ñublense. TNT Sports Premium – HBO Max.

17:30 horas. Primera B. Deportes Iquique vs. Unión Española. TNT Sports – HBO Max.

Tabla de Posiciones Primera División

🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
24 17 3 4 50 27 +23 54 PGGGG
2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
23 13 3 7 50 33 +17 42 GPEGG
3
Logo Universidad Chile Universidad Chile
23 12 6 5 35 19 +16 42 GEGGP
4
Logo Everton Everton
24 11 6 7 40 27 +13 39 GGEEP
5
Logo Palestino Palestino
24 11 4 9 38 35 +3 37 GGPPG
6
Logo Deportes Limache Deportes Limache
24 10 4 10 45 37 +8 34 GPGGP
7
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
23 9 5 9 36 33 +3 32 PGPGP
8
Logo Concepcion Concepcion
24 9 5 10 26 27 -1 32 GPPPP
9
Logo Ñublense Ñublense
23 8 8 7 28 31 -3 32 PGEEG
10
Logo Huachipato Huachipato
23 9 4 10 33 39 -6 31 PPPGG
11
Logo La Serena La Serena
24 7 9 8 36 41 -5 30 GGEPG
12
Logo Audax Italiano Audax Italiano
23 7 7 9 26 31 -5 28 PPGPP
13
Logo O'Higgins O'Higgins
24 8 3 13 28 38 -10 27 PGEGP
14
Logo Cobresal Cobresal
24 7 4 13 35 45 -10 25 PPPPP
15
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
24 6 5 13 18 40 -22 23 PEGPG
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
24 4 6 14 20 41 -21 18 GPEPG
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
12 8 2 2 28 10 +18 26
2
Logo Palestino Palestino
12 7 3 2 26 13 +13 24
3
Logo Universidad Chile Universidad Chile
11 7 3 1 21 9 +12 24
4
Logo Deportes Limache Deportes Limache
12 7 1 4 25 15 +10 22
5
Logo Universidad Católica Universidad Católica
11 6 2 3 29 16 +13 20
6
Logo Huachipato Huachipato
12 6 2 4 23 22 +1 20
7
Logo Audax Italiano Audax Italiano
12 5 4 3 19 13 +6 19
8
Logo Everton Everton
13 5 4 4 19 16 +3 19
9
Logo Concepcion Concepcion
13 5 4 4 17 14 +3 19
10
Logo Cobresal Cobresal
12 6 1 5 19 17 +2 19
11
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
11 5 3 3 18 11 +7 18
12
Logo La Serena La Serena
12 4 4 4 19 18 +1 16
13
Logo Ñublense Ñublense
12 4 4 4 15 16 -1 16
14
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
11 5 1 5 8 12 -4 16
15
Logo O'Higgins O'Higgins
11 5 0 6 11 14 -3 15
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
12 3 3 6 14 17 -3 12
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
12 9 1 2 22 17 +5 28
2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
12 7 1 4 21 17 +4 22
3
Logo Everton Everton
11 6 2 3 21 11 +10 20
4
Logo Universidad Chile Universidad Chile
12 5 3 4 14 10 +4 18
5
Logo Ñublense Ñublense
11 4 4 3 13 15 -2 16
6
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
12 4 2 6 18 22 -4 14
7
Logo La Serena La Serena
12 3 5 4 17 23 -6 14
8
Logo Concepcion Concepcion
11 4 1 6 9 13 -4 13
9
Logo Palestino Palestino
12 4 1 7 12 22 -10 13
10
Logo Deportes Limache Deportes Limache
12 3 3 6 20 22 -2 12
11
Logo O'Higgins O'Higgins
13 3 3 7 17 24 -7 12
12
Logo Huachipato Huachipato
11 3 2 6 10 17 -7 11
13
Logo Audax Italiano Audax Italiano
11 2 3 6 7 18 -11 9
14
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
13 1 4 8 10 28 -18 7
15
Logo Cobresal Cobresal
12 1 3 8 16 28 -12 6
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
12 1 3 8 6 24 -18 6
16 equipos

Tabla de Posiciones Primera B

🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo Cobreloa Cobreloa
27 13 9 5 45 29 +16 48 EGEPG
2
Logo San Luis San Luis
26 13 8 5 41 29 +12 47 EGPGP
3
Logo Magallanes Magallanes
27 13 7 7 44 39 +5 46 EGEPG
4
Logo Antofagasta Antofagasta
27 12 8 7 47 26 +21 44 EGEGG
5
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
27 12 8 7 42 30 +12 44 EGGGP
6
Logo Recoleta Recoleta
27 11 8 8 39 36 +3 41 GPGEP
7
Logo Copiapó Copiapó
27 11 7 9 42 40 +2 40 GEPPP
8
Logo San Marcos San Marcos
27 10 9 8 33 27 +6 39 EGGGG
9
Logo Unión Española Unión Española
26 10 6 10 32 34 -2 36 GPEEG
10
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
27 9 8 10 42 37 +5 35 EGEPG
11
Logo Puerto Montt Puerto Montt
26 10 4 12 26 34 -8 34 PPEGP
12
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
26 7 10 9 35 30 +5 31 PPEPG
13
Logo Curicó Unido Curicó Unido
27 7 9 11 24 40 -16 30 PEEEG
14
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
27 4 10 13 28 42 -14 22 GPEPP
15
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
26 5 7 14 16 44 -28 22 EPEGP
16
Logo Rangers Rangers
26 4 6 16 23 42 -19 18 PPPEP
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Cobreloa Cobreloa
13 10 2 1 30 9 +21 32
2
Logo San Luis San Luis
14 9 4 1 29 14 +15 31
3
Logo Antofagasta Antofagasta
14 8 4 2 26 9 +17 28
4
Logo Copiapó Copiapó
14 8 3 3 24 17 +7 27
5
Logo Magallanes Magallanes
13 7 3 3 24 19 +5 24
6
Logo Unión Española Unión Española
13 7 3 3 19 14 +5 24
7
Logo Recoleta Recoleta
14 7 3 4 21 20 +1 24
8
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
13 6 5 2 25 17 +8 23
9
Logo San Marcos San Marcos
13 6 4 3 16 9 +7 22
10
Logo Puerto Montt Puerto Montt
13 7 1 5 17 15 +2 22
11
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
14 5 4 5 25 20 +5 19
12
Logo Curicó Unido Curicó Unido
13 5 4 4 14 14 0 19
13
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 4 6 3 17 9 +8 18
14
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
13 3 5 5 8 12 -4 14
15
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
13 1 7 5 15 21 -6 10
16
Logo Rangers Rangers
13 1 4 8 10 20 -10 7
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Magallanes Magallanes
14 6 4 4 20 20 0 22
2
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
14 6 3 5 17 13 +4 21
3
Logo Recoleta Recoleta
13 4 5 4 18 16 +2 17
4
Logo San Marcos San Marcos
14 4 5 5 17 18 -1 17
5
Logo Antofagasta Antofagasta
13 4 4 5 21 17 +4 16
6
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
13 4 4 5 17 17 0 16
7
Logo San Luis San Luis
12 4 4 4 12 15 -3 16
8
Logo Cobreloa Cobreloa
14 3 7 4 15 20 -5 16
9
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 3 4 6 18 21 -3 13
10
Logo Copiapó Copiapó
13 3 4 6 18 23 -5 13
11
Logo Unión Española Unión Española
13 3 3 7 13 20 -7 12
12
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
14 3 3 8 13 21 -8 12
13
Logo Puerto Montt Puerto Montt
13 3 3 7 9 19 -10 12
14
Logo Rangers Rangers
13 3 2 8 13 22 -9 11
15
Logo Curicó Unido Curicó Unido
14 2 5 7 10 26 -16 11
16
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
13 2 2 9 8 32 -24 8
16 equipos