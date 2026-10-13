Datos Clave Críticas a Piero Maza: Por la expulsión a Andrés Gómez en Vasco da Gama contra Boca Juniors ¿Quién lo cuestionó?: Los periodistas Sebastián Vignolo y Gustavo López en la transmisión oficial de ESPN ¿Por qué le mostró roja?: Porque el jugador lo empuja

Piero Maza se llenó de criticas por su cometido en el duelo de Boca Juniors vs Vasco da Gama en La Bombonera, que terminó 0-1 a favor de los brasileños, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026 (la revancha es el martes 20 de octubre a las 21:30 horas), principalmente por la expulsión del colombiano Andrés Gómez en el minuto 63 de juego.

Maza amonestó a Gómez por no dejar reanudar un tiro libre a Santiago Ascacibar: el problema fue que el cafetero le reclamó con cierta vehemencia al juez nacional y lo empuja levemente, aunque tratando de mostrarle que el jugador de Boca estaba tratando de reanudar el juego en un lugar de la cancha que no correspondía.

El réferi se molestó tanto que realizó un movimiento exagerado, en el que (sin quererlo) terminó botando al suelo la tarjeta amarilla para mostrarle la roja.

Las críticas a Piero Maza en la transmisión oficial

En la transmisión oficial de ESPN, el juez fue muy criticado por esta situación. El comentarista Gustavo López expresó: “No. no ¿Por esto (lo expulsó)? Una locura. Y encima se enoja tanto Maza que revolea la amarilla al piso y le saca la roja. La verdad, mal echado. Insólito lo de Piero Maza“.

Segundos después, el relator Sebastián “Pollo” Vignolo apoyó el análisis de su compañero: “Es insólita la expulsión de Gómez”, lo que terminó con una nueva opinión de López: “Dos amarillas en cinco segundos. La primera por no dejar sacar, perfecto. ¿La segunda? Es porque se calentó… se enojó el árbitro“.

¡LA SECUENCIA COMPLETA! Gómez vio la amarilla por no dejar jugar el tiro libre para Boca y luego, ¡vio la segunda y se fue expulsado por este empujón al árbitro Maza!



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Andrés Gómez no quería salir y se peleó con otro árbitro chileno

Andrés Gómez desafío a Maza uy no quería salir del campo de juego, a lo que el árbitro chileno respondía tocándose su reloj, dando a entender con ese gesto que todo el tiempo de iba a recuperar en los minutos de descuento.

Gómez se tardó cerca de cinco minutos en dejar la cancha, pero no sin antes de encarar al también juez nacional Mathías Riquelme, quien ofició de cuarto árbitro en la cancha de Boca.