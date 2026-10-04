Deportes Antofagasta y Rangers disputan este domingo el partido pendiente de la Fecha 16 de la Primera B 2026, en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. El duelo estaba programado originalmente para el 26 de julio, pero fue suspendido por emergencia preventiva y recién ahora encontró espacio en el calendario.

El encuentro comienza a las 12:30 horas y enfrenta a dos equipos con objetivos opuestos: los Pumas son quintos con 38 puntos y se juegan buena parte de sus opciones de liguilla, mientras que los talquinos siguen últimos con 18 unidades y pelean por sobrevivir.

Antofagasta vs Rangers EN VIVO: minuto a minuto

La previa de Antofagasta vs Rangers por la Primera B

Antofagasta necesita sumar de a tres para no descolgarse de la zona de liguilla, mientras que Rangers busca un milagro para salvarse del descenso.

El Puma viene de una semana intensa, con su clasificación a las semifinales de la Copa Chile, pero en el torneo de Ascenso ha mostrado altibajos que le han costado puntos valiosos.

Rangers, por su parte, encontró su mejor versión demasiado tarde: antes de su última derrota encadenó cuatro victorias consecutivas, una racha impensada para el equipo que ha protagonizado la peor temporada de su historia centenaria.

En la primera rueda, disputada el 22 de febrero en el Iván Azócar, Antofagasta se impuso 2-0.

¿Cómo llega Antofagasta al partido contra Rangers?

Deportes Antofagasta viene de golear 4-1 a Deportes Iquique y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Chile.

Los Pumas de Luis Marcoleta se impusieron en la vuelta de los octavos con goles de Brayan Hurtado en el 45’+6, Sebastián Leyton a los 51, José Bandez a los 82 y Bastián Tapia a los 89, para avanzar tras el 1-1 de la ida.

Sus últimos cinco resultados fueron:

Deportes Antofagasta 4-1 Deportes Iquique (Copa Chile).

Deportes Iquique 1-1 Deportes Antofagasta (Copa Chile).

San Luis 2-1 Deportes Antofagasta.

Deportes Antofagasta 0-0 Cobreloa.

Deportes Antofagasta 1-2 Deportes Recoleta.

¿Cómo llega Rangers al partido con Antofagasta?

Rangers llega tras cortar una racha de cuatro triunfos consecutivos.

El equipo de Ivo Basay cayó 1-2 ante Deportes Iquique en Talca, resultado que frenó la mejor seguidilla de su temporada. Con 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y 14 derrotas, los rojinegros siguen en el fondo de la tabla.

Sus últimas cinco presentaciones:

Rangers 1-2 Deportes Iquique.

Deportes Puerto Montt 1-2 Rangers.

Rangers 1-0 Deportes Temuco.

Unión Española 0-1 Rangers.

San Marcos de Arica 1-2 Rangers.

Formaciones de Antofagasta vs Rangers

Formación de Deportes Antofagasta: Juan Pablo Cisternas; Simón Ramírez, Mathías Suárez, Bastián Tapia, Zacarías Abuhabda; Nelson Sepúlveda, Sebastián Leyton, Adrián Cuadra; Diego Rojas; Matías Gallegos, Brayan Hurtado. DT: Luis Marcoleta.

Formación de Rangers: Fabián Cerda; Tomás Gómez, Claudio Servetti, Sebastián Acuña, Agustín Mora; Alejandro Márquez, Alonso Rodríguez, Iván Rozas, Damián González; Ignacio Mesías, Junior Arias. DT: Ivo Basay.

¿Quién es el árbitro de Antofagasta vs Rangers?

Cristián Garay será el árbitro principal del encuentro en el Calvo y Bascuñán.

El equipo arbitral estará integrado por:

Árbitro: Cristián Garay.

Cristián Garay. Asistente 1: Sebastián Pérez.

Sebastián Pérez. Asistente 2: Sergio Lagos.

Sergio Lagos. Cuarto árbitro: Nicolás Millas.

Nicolás Millas. VAR: Diego Flores.

Diego Flores. AVAR: Joaquín Arrué.

¿Dónde ver Deportes Antofagasta vs Rangers EN VIVO?

Deportes Antofagasta vs Rangers será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium y ONLINE a través de HBO Max.