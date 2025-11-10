La Primera B 2025 terminó con el retorno de la U de Concepción a la máxima categoría, pero el ascenso todavía tiene un capítulo por escribir. La lucha por el segundo cupo se definirá en la tradicional Liguilla de Ascenso, un mini torneo que reúne a los clubes que quedaron a un paso del objetivo.

Y en este contexto, Deportes Concepción vuelve a decir presente después de nueve años. La ciudad se prepara para un Ester Roa lleno, en una llave que puede marcar el futuro inmediato del club. El primer desafío será ante Deportes Antofagasta, en un duelo de ida y vuelta que podría llegar a penales si el global termina igualado.

📅 ¿Cuándo se juega Concepción vs Antofagasta?

Partido Fecha Hora Estadio Ida Martes 18 de noviembre 18:00 Ester Roa Rebolledo (Concepción) Vuelta Domingo 23 de noviembre 15:00 Calvo y Bascuñán (Antofagasta)

🎟️ ¿Cómo y dónde comprar entradas para Concepción vs Antofagasta?

Las entradas se venderán a través de Passline. El club aún no ha informado la fecha de inicio de venta ni los valores por sector, por lo que la recomendación es seguir los canales oficiales durante las próximas horas:

Sitio web: www.passline.com

Una vez liberada la venta, se mantendrá el esquema habitual de accesos en el Ester Roa:

Sector Acceso Ubicación de ingreso Pacífico Av. Collao Entrada por bandejón central VIP / Preferencial Av. Collao Zona de acceso controlado Galería Sur (Local) Av. Collao + Tegualda Acceso perimetral Visita Av. General Bonilla Anillo externo sector norte

Además, el León contempla venta en boleterías del estadio para quienes prefieran comprar de manera presencial, siempre sujeto a disponibilidad.

🤝 Historial reciente entre Concepción vs Antofagasta

0-0 en el Ester Roa (19 de julio, Primera B 2025)

en el Ester Roa (19 de julio, Primera B 2025) 3-1 a favor de Antofagasta en el norte (2 de marzo, Primera B 2025)

🏆 ¿Cómo se define el Concepción vs Antofagasta en caso de empate?

La Liguilla de Ascenso no considera el gol de visita como criterio de desempate. Es decir, si la serie termina igualada en el marcador global tras ambos partidos, todo se define inmediatamente desde el punto penal. No hay alargue.

El equipo que gane la tanda avanzará a semifinales, donde lo espera el rival que corresponda según la ubicación definitiva en la tabla, todavía sujeta a la resolución del caso Santiago Morning.

📣 Sigue la cobertura completa de la Liguilla de Ascenso 2025, minuto a minuto, tabla y camino al ascenso en AlAireLibre.cl, el sitio líder del fútbol chileno.