En Concepción todavía suenan los cánticos. El título de la Primera B 2025 no solo marcó el regreso del Campanil a Primera División, también consagró un proceso que se construyó paso a paso, con paciencia, convicción y un vestuario que creyó incluso cuando el panorama parecía desfavorable. La vuelta al fútbol de honor es celebrada, sí, pero también planificada.

Porque competir en Primera exige algo más que entusiasmo: requiere estructura, continuidad y una identidad clara. Y ahí la U de Concepción corre con ventaja. A diferencia de muchos equipos recién ascendidos, el Campanil ya tiene una base asegurada para 2026, lo que permite sostener la idea de juego que los llevó hasta lo más alto del Ascenso.

⚽️ ¿Qué jugadores de la UdeC tienen contrato vigente para el 2026?

La UdeC mantendrá futbolistas en todas las líneas, lo que facilita la construcción del plantel para la temporada de retorno.

Los arqueros José Sanhueza y Diego Matamala (cedido este año a Provincial Osorno) continuarán ligados al club. En defensa seguirán Levit Béjar, Benjamín Sáez, Lucas Molina y Bastián Ubal, piezas que sostuvieron la estructura defensiva del campeón.

En el mediocampo, Luis Rojas seguirá siendo referencia en la salida y equilibrio, mientras que en ataque se mantienen nombres que fueron clave en la campaña: Harol Salgado, Mateo Levato y Rodrigo Olivares.

Un caso especial es el de Osvaldo González, quien tenía una cláusula automática de renovación en caso de ascenso. Con el objetivo cumplido, el histórico defensor seguirá en la institución.

🧠 ¿Qué pasará con Cristián Muñoz? La renovación de la “Nona” con la UdeC que define todo

Aquí está el foco principal de la UdeC. Muñoz dejó abierta su continuidad en el mismo festejo del ascenso. “Mi contrato termina hoy. Toca descansar y analizar”, dijo, dejando un silencio incómodo. No fue una advertencia, sino una muestra de honestidad ante el desgaste emocional y familiar del año.

El club tomó nota. La postura interna es clara: La prioridad es renovarlo. Marcelo Rosas, director deportivo, lo confirmó en diálogo con El Deportivo:

“La relación con Cristian es óptima. Queremos que siga y nos sentaremos a conversar en estos días”. Además del proyecto deportivo, hay un punto que tendrá peso en la decisión: el plano personal. Muñoz reconoció el sacrificio familiar detrás de su temporada en el Campanil: “Mi esposa viajó 10 horas para estar acá. Ha sido nuestro primer año lejos. No fue fácil”.

La UdeC está dispuesta a acompañar ese proceso, fortalecer la estructura y mejorar uno de los puntos que el entrenador pidió durante el año: infraestructura competitiva para Primera.

📅 ¿Cómo se proyecta la UdeC para el regreso a Primera División?

La hoja de ruta está clara:

Mantener la base campeona

Sumar refuerzos puntuales por línea , especialmente en ataque y un mediocampista de control

, especialmente en ataque y un mediocampista de control No romper la identidad de juego

El club quiere evitar un error común de equipos ascendidos: cambiar demasiado y perder su esencia. Aquí, el proyecto pasa por elevar, no rehacer.

