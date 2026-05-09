Deportes Recoleta y Deportes Santa Cruz fueron los encargados de dar el puntapié inicial a la jornada sabatina de la Primera B, donde se enfrentaban en un duelo con distintos intereses, ya que la escuadra local se encuentra en la parte alta de la tabla, mientras que la visita en el penúltimo lugar. Para la mala suerte de los Unionistas, sufrieron un blooper insólito con el cual se hunden en el fondo de la tabla.

Se jugaba el minuto 18’ en el Estadio Municipal Leonel Sánchez, hogar de los Albiazules, cuando el arquero de Deportes Santa Cruz, Juan Ignacio Doboletta interceptó un centro y quiso salir jugando con un zapatazo hacia adelante. Para la mala fortuna del golero, el balón impactó en la espalda de su defensor, Brian Camisassa, el cual ingresó en su arco. Este fue el único gol del encuentro, el cual condenó a los foratseros a seguir en la parte baja de la tabla de posiciones.

😅⚽🧤 Por querer salir jugando rápido…



Juan Ignacio Dobboletta quiso apurar el ataque de Deportes Santa Cruz, pero su pelotazo pegó en la espalda de Braian Camisassa abriendo la cuenta con un gol en contra en este #MatchdaySábado.



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El complicado presente de Santa Cruz

Tras su derrota ante Recoleta por la undécima jornada del ascenso nacional, Santa Cruz no puede repuntar en la tabla de posiciones, ya que se encuentra en el penúltimo lugar en la clasificación con solamente siete puntos, donde sólo ha ganado un encuentro, empatado cuatro y perdido cinco veces en el certámen. Por su parte, los locales escalaron a la cuarta posición con 19 unidades.

La escuadra unionista pasa por semanas complejas con diversos cambios en su plantilla, ya que tras la salida de su ex mandamás el 23 de abril pasado, John Armijo, fue el técnico Nicolás Garrido quien tomó al plantel desde un interinato. Sin embargo, para la próxima fecha Santa Cruz tendrá a su tercer técnico en un mes, ya que durante esta semana anunció mediante sus medios comunicacionales que el nuevo timonel del plantel será Dalcio Giovagnoli.

El entrenador trasandino vuelve al fútbol chileno tras su despido en septiembre del 2024 de Cobreloa que no consiguió el ascenso. Cabe destacar que Giovanoli es un técnico mítico en nuestro fútbol, al hacer historia con Cobresal el año 2015 donde fue campeón del Campeonato Nacional con los Mineros.