Una nueva fecha de la Primera B tendrá un duelo más que importante en la penúltima fecha, Magallanes deberá recibir a Deportes Antofagasta para seguir con vida en la lucha por la salvación. Los Carabeleros siguen en la parte baja de la tabla y podrían sacarse un gran peso si ganan en San Bernardo.

Magallanes viene de perder 2 a 0 frente a Deportes Copiapó en el norte, mientras que Antofagasta superó al Campanil en el Calvo y Bascuñán, la Carabela es penúltima con 29 puntos a 3 del colista, mientras que los Pumas buscan cerrar su ingreso a la liguilla.

⏰ Magallanes vs Antofagasta en vivo por la Primera B 2025: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Antofagasta?

El duelo de Magallanes vs Antofagasta se juega este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el estadio Municipal de San Bernardo

🗓 Fecha: Domingo 26 de octubre

🕣 Hora: 12:30 horas

🏟 Estadio: Municipal de San Bernardo

📺 ¿Dónde ver en vivo Magallanes vs Antofagasta?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Magallanes vs Antofagasta

Árbitro: Mario Salvo

1er asistente: Diergo Gamboa

2do asistente: Matías Medina

4to árbitro: Gustavo Ahumada

🔵 El XI de Magallanes vs Antofagasta por la Primera B 2025

Probable Oncena : Bernatene, Walters, Vásquez, Ortega, Berríos; Aránguiz, Toledo, Araya, Quiroz y Morales; Muñoz.

: Bernatene, Walters, Vásquez, Ortega, Berríos; Aránguiz, Toledo, Araya, Quiroz y Morales; Muñoz. DT: Miguel Ponce.

🔵 El XI de Antofagasta vs Magallanes por la Primera B 2025

Probable Oncena: Hurtado; Maluenda, Astorga, Viveros y Abuhadba; Baez, Manzano e Hinojosa; Nieto, Salas y Figueroa.

Hurtado; Maluenda, Astorga, Viveros y Abuhadba; Baez, Manzano e Hinojosa; Nieto, Salas y Figueroa. DT: Luis Marcoleta.

