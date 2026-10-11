Deportes Puerto Montt y San Luis se enfrentan este lunes por la Fecha 27 de la Primera B 2026, en el Estadio Chinquihue, en un cruce de momentos opuestos. Los sureños no ganan hace cuatro fechas y llegan de una goleada en contra en Copiapó, mientras que los Canarios encadenan cinco victorias consecutivas y se metieron de lleno en la pelea por el ascenso.

El antecedente de la primera rueda es una advertencia para los locales: el 17 de mayo, San Luis goleó 4-1 en el Lucio Fariña.

¿Dónde ver EN VIVO Puerto Montt vs San Luis?

Deportes Puerto Montt vs San Luis se transmite por TNT Sports Premium y vía streaming por HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

HBO Max Cobertura en vivo: AlAireLibre.cl

¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs San Luis?

El partido se juega el lunes 12 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt.

Fecha: Lunes 12 de octubre

Lunes 12 de octubre Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Chinquihue (Puerto Montt)

Chinquihue (Puerto Montt)

Árbitros de Puerto Montt vs San Luis

Nicolás Gamboa será el árbitro principal de Deportes Puerto Montt vs San Luis en Chinquihue.

Árbitro: Nicolás Gamboa

1er asistente: Miguel Rocha

2do asistente: Sebastián Pérez

4to árbitro: Jorge Osés

VAR: Miguel Araos

AVAR: Emilio Bastías

¿Cómo llegan Puerto Montt vs San Luis?

Deportes Puerto Montt vive su peor momento del año. El equipo de Emilio Mancilla cayó 3-0 ante Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela, en un partido que se le escapó temprano con el gol de Manuel López a los 40 minutos y que terminó de liquidarse con el tanto de Jorge Ortiz a los 49 y un penal de Lautaro Palacios en el cierre. Fue su cuarta fecha sin ganar en la Primera B, racha que incluye las caídas ante Rangers (1-2) y Magallanes (2-0) en Chinquihue. El consuelo del semestre llegó por la Copa Chile, donde el Velero eliminó a Ñublense y se metió en cuartos de final, aunque allí lo frenó Colo Colo con un gol agónico de Lautaro Pastrán.

San Luis, en cambio, no para de ganar. Los Canarios de Humberto Suazo vencieron 2-0 a Unión Española en el Lucio Fariña, con un gol del capitán Sebastián Parada a los 42 minutos y un autogol de José Aja a los 74, para estirar a cinco su racha de triunfos consecutivos. Antes habían ganado 1-0 en San Felipe, 2-1 a Deportes Antofagasta en casa y 4-2 nada menos que al líder Cobreloa, también en Quillota. Con ese envión, el elenco quillotano llega al sur convertido en el equipo más en forma de la categoría.

Formaciones de Puerto Montt vs San Luis

Posible formación de Puerto Montt: Gonzalo Collao; Byron Nieto, Maximiliano Riveros, Danilo Díaz, Kevin González; Juan Jaime, Claudio Vázquez, Jason Flores; Richard Paredes, Nicolás Mancilla y Gustavo Morales. DT: Emilio Mancilla.

Posible formación de San Luis: Fernando Abarzúa; Ignacio Meza, Vicente Durán, Luis Muñoz, Guillermo Avello; Nicolás Muñoz, Joel Torres, Danilo Catalán, Fabián Pastenes; Martín Carreño y Sebastián Parada. DT: Humberto Suazo.