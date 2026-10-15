Cobreloa recibirá a Deportes Recoleta en el Estadio Zorros del Desierto este sábado 17 de octubre desde las 15:00 horas por la fecha 28 de la Primera B 2026. El partido se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite Cobreloa vs Recoleta por la Primera B 2026?

El partido entre Cobreloa y Deportes Recoleta será transmitido en vivo a través de la señal de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Recoleta por la Primera B 2026?

Cobreloa vs Recoleta se enfrentan este sábado 17 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

  • Fecha: Sábado 17 de octubre
  • Hora: 15:00 horas
  • Estadio: Zorros del Desierto, Calama

¿Quién es el árbitro de Cobreloa vs Recoleta?

El árbitro principal de Cobreloa vs Recoleta es Miguel Araos.

  • Árbitro: Miguel Araos
  • 1er asistente: Diego Gamboa
  • 2do asistente: Joaquín Arrué
  • 4to árbitro: Francisco Gilabert
  • VAR: Piero Maza
  • AVAR: Francisco Gaggero

Formaciones de Cobreloa vs Recoleta

Formación de Cobreloa

Diego Tapia; David Tapia, Diego García, Rodolfo González, Matías Tapia; Matías Sandoval, Jorge Paul Gatica, Facundo Velazco, Cristián Muga, Cristián Insaurralde; Gustavo Gotti. DT: Mario Salas.

Formación de Recoleta

Álvaro Salazar; Daniel Viveros, Francisco Alarcón, Brayams Viveros, Ignacio Lara; Gonzalo Álvarez, Javier Espinoza, Branco Provoste, Carlos González; Felipe Flores y Pedro Sánchez. DT: Francisco Arrué

Cobreloa vs Recoleta minuto a minuto

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 28
Recoleta
17/10/2026 15:00
No Comenzado Desert Foxes Stadium – Calama
Cobreloa
  • Estadísticas de equipos
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