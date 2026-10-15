Cobreloa recibirá a Deportes Recoleta en el Estadio Zorros del Desierto este sábado 17 de octubre desde las 15:00 horas por la fecha 28 de la Primera B 2026. El partido se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
¿Quién transmite Cobreloa vs Recoleta por la Primera B 2026?
El partido entre Cobreloa y Deportes Recoleta será transmitido en vivo a través de la señal de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Recoleta por la Primera B 2026?
Cobreloa vs Recoleta se enfrentan este sábado 17 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.
- Fecha: Sábado 17 de octubre
- Hora: 15:00 horas
- Estadio: Zorros del Desierto, Calama
¿Quién es el árbitro de Cobreloa vs Recoleta?
El árbitro principal de Cobreloa vs Recoleta es Miguel Araos.
- Árbitro: Miguel Araos
- 1er asistente: Diego Gamboa
- 2do asistente: Joaquín Arrué
- 4to árbitro: Francisco Gilabert
- VAR: Piero Maza
- AVAR: Francisco Gaggero
Formaciones de Cobreloa vs Recoleta
Formación de Cobreloa
Diego Tapia; David Tapia, Diego García, Rodolfo González, Matías Tapia; Matías Sandoval, Jorge Paul Gatica, Facundo Velazco, Cristián Muga, Cristián Insaurralde; Gustavo Gotti. DT: Mario Salas.
Formación de Recoleta
Álvaro Salazar; Daniel Viveros, Francisco Alarcón, Brayams Viveros, Ignacio Lara; Gonzalo Álvarez, Javier Espinoza, Branco Provoste, Carlos González; Felipe Flores y Pedro Sánchez. DT: Francisco Arrué
Cobreloa vs Recoleta minuto a minuto
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