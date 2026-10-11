Deportes Iquique y Unión Española se verán los rostros por la fecha 27 de la Primera B 2026, en un duelo trascendental para la próxima liguilla de ascenso. Este lunes 12 de octubre en el Estadio Tierra de Campeones, los Dragones Celestes tendrán la oportunidad de acortar distancia ante los Hispanos en la tabla, que están a tres unidades de ingresar al próximo mini-torneo por el ascenso.

Actualmente, Deportes Iquique se encuentra duodécimo en la tabla con 31 unidades, mientras que Unión Española es noveno con 36 puntos. Ambas escuadras se encuentran fuera de zona de clasificación a la próxima liguilla, a falta de solo tres fechas por disputarse.

¿Quién transmite Iquique vs Unión Española por la Primera B 2026?

El encuentro entre Deportes Iquique y Unión Española se transmitirá en vivo a través de TNT Sports y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs Unión Española por la Primera B 2026?

El compromiso entre Dragones Celestes e Hispanos se disputará el próximo lunes 12 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

Fecha: Lunes 12 de octubre

Hora: 17:30 horas

Estadio: Tierra de Campeones, Iquique.

¿Quién es el árbitro de Iquique vs Unión Española?

El árbitro principal de Iquique vs Unión Española es Manuel Vergara.

Árbitro: Manuel Vergara

1er asistente: Mario Lagos

2do asistente: Cristian Espindola

4to árbitro: Óscar Ávila

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Wladimir Muñoz

¿Cómo llegan Iquique y Unión Española?

Deportes Iquique llega de la mejor manera a la fecha 27, tras encarrilar dos victorias al hilo en la división de plata y meterse en la pelea por un cupo a la próxima liguilla de ascenso. Su último compromiso fue de visita ante Unión San Felipe, donde logró una importante victoria por 0-2.

Por su parte, Unión Española pasa por un complejo presente en la Primera B 2026, al cosechar dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco cotejos. El último compromiso de los Hispanos fue ante San Luis como forasteros, y sufrieron una dura caída por 2-0 en Quillota.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue el pasado 18 de mayo por la fecha 12. En aquel compromiso, Unión Española se impuso por 2-1 ante Deportes Iquique.

Formaciones de Iquique vs Unión Española

Formación de Deportes Iquique

Daniel Castillo; Dilas Rojas, Mario López, Franco Ledesma, Felipe Espionza; César González, Jorge Ayala, Thomas Jones, Brayan Garrido, Agustín Venezia; Álvaro Ramos. DT: Hernán Peña.

Formación de Unión Española

Julio Fierro; Kevin Contreras, José Aja, Sebastián Pereira, Lucas Molina; Renato Cordero, Felipe Massri, William Machado; Patricio Rubio, Andrés Vilches y Pablo Aránguiz. DT: Ronald Fuentes.

Iquique vs Unión Española minuto a minuto