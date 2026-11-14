Deportes Recoleta recibe a Deportes Iquique este domingo 15 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Pintana, por la fecha 30 y última de la Primera B. El partido se verá en vivo por TNT Sports Premium y por streaming en TNT Sports en HBO Max.

Es el partido que cierra el torneo y el único que se juega después del bloque de las 18:00 horas. Por eso, cuando ruede la pelota en La Pintana, los dos equipos ya sabrán exactamente qué necesitan para entrar a la Liguilla de Ascenso.

Horario y transmisión de Recoleta vs Iquique

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Municipal de La Pintana, según la programación oficial de la ANFP.

Municipal de La Pintana, según la programación oficial de la ANFP. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

El horario responde a dos razones. Desde este domingo rige el acuerdo entre el Sindicato de Futbolistas Profesionales y la ANFP que impide comenzar partidos antes de las 18:00 horas por el calor, salvo excepciones en zonas costeras. Y no toda la fecha pudo ir en simultáneo por la disponibilidad del VAR, por lo que este duelo quedó para el cierre.

Recoleta: un empate le basta

Recoleta llega séptimo con 42 puntos y diferencia de gol de -2, dentro de los puestos de postemporada. Si gana o empata, se asegura un lugar entre los ocho primeros sin mirar otros resultados. Si pierde, queda pendiente de lo que hagan Deportes Copiapó, que juega a mediodía ante Santiago Wanderers, y Unión Española, que visita a Unión San Felipe a las 18:00 horas.

Iquique: ganar y esperar dos tropiezos

Los Dragones Celestes son décimos con 38 puntos y solo pueden llegar a 41. Para entrar a la Liguilla necesitan ganarle a Recoleta y, además, que Copiapó pierda con Wanderers y que Unión Española no gane en San Felipe. Su carta a favor es la diferencia de gol: +9, mejor que el +1 de Copiapó, un dato que pesa si terminan igualados en puntos.

La ventaja de jugar último es que Iquique sabrá antes del pitazo inicial si sus cuentas siguen vivas. Si Copiapó gana a mediodía, su opción se termina antes de viajar a La Pintana.

¿Cómo llegan Recoleta e Iquique?

Deportes Recoleta: séptimo, 42 puntos en 29 partidos, diferencia de gol -2. En la fecha 29 igualó 1-1 en Quillota con San Luis, que le empató en los descuentos.

séptimo, 42 puntos en 29 partidos, diferencia de gol -2. En la fecha 29 igualó 1-1 en Quillota con San Luis, que le empató en los descuentos. Deportes Iquique: décimo, 38 puntos en 29 partidos, diferencia de gol +9.

décimo, 38 puntos en 29 partidos, diferencia de gol +9. En la primera rueda: Iquique y Recoleta se enfrentaron por la fecha 15, en junio.

La Liguilla reúne a los equipos que terminan del segundo al octavo lugar y entrega el segundo ascenso a Primera División. Todos los detalles del formato están en cómo se define el ascenso de la Primera B, y las cuentas de Copiapó, en quién transmite Santiago Wanderers vs Copiapó.

El domingo a las 20:30 horas, La Pintana pone el punto final a la fase regular de la Primera B, con el último cupo a la postemporada todavía en juego.