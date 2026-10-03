Unión San Felipe y Deportes Iquique se verán los rostros por la fecha 16 de la Primera B 2026. El duelo entre el Uní Uní y los Dragones Celestes se disputará este domingo 4 de octubre en el Estadio Municipal de San Felipe, y es vital para ambas escuadras que tienen el objetivo de escapar de la parte baja de la división.

Actualmente Unión San Felipe se encuentra penúltimo en el certamen de plata de nuestro fútbol, ya que posee 22 unidades, y está a 4 puntos de Rangers que está en puesto de descenso. Por su parte, Deportes Iquique es duodécimo con 28 puntos, y a pesar de que está a diez de perder la categoría, un triunfo lo alejaría de manera permanente de la parte baja.

¿Quién transmite San Felipe vs Iquique por la Primera B 2026?

El compromiso entre el Uní Uní y los Dragones Celestes será transmitido en vivo a través de TNT Sports y HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Felipe vs Iquique por la Primera B 2026?

El duelo entre San Felipe e Iquique se disputará este domingo 4 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.

Fecha: Domingo 4 de octubre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Municipal de San Felipe.

¿Quién es el árbitro de San Felipe vs Iquique?

Árbitro: Francisco Soriano

1er asistente: Carlos Poblete

2do asistente: Ignacio Zamora

4to árbitro: Juan Sepúlveda

VAR: Franco Jimenez

AVAR: José Retamal

¿Cómo llegan San Felipe e Iquique?

Unión San Felipe pasa por un momento crítico en la temporada, ya que no conoce de triunfos desde el pasado 12 de agosto, cuando venció a San Marcos. Desde aquella victoria, el Uní Uní disputó seis partidos, donde no logró celebrar. Su último encuentro fue en casa ante San Luis, y fue derrotado por la cuenta mínima.

Por su parte, Deportes Iquique cosechó un triunfo vital en su último duelo de la Primera B 2026, ya que derrotó a Rangers en condición de forastero por 1-2. Con este triunfo, los Dragones Celestes dieron un paso crucial para acercarse a liguilla y escapar de la zona de descenso.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue el pasado 21 de febrero en su debut por la Primera B 2026. En aquel encuentro disputado en el Estadio Tierra de Campeones, Deportes Iquique pulverizó a Unión San Felipe con una goleada 5-0 a su favor.

Formaciones de San Felipe vs Iquique

Formación de Unión San Felipe

Leandro Cañete; Martín Ramírez, Cristián Suárez, Valentín Perales, Diego Bravo; Luis García, Norberto Palmieri, Gonzalo Jara; Nicolás Braun, Patricio Muñoz, Franco Lobos. DT: Juan José Luvera.

Formación de Deportes Iquique

Daniel Castillo; Vicente Concha, Mario López, Franco Ledesma, Felipe Espinoza; Jorge Ayala, Diego Orellana, Brayan Garrido; Dilan Rojas, Agustín Venezia; Isaac Díaz. DT: Hernán Peña.