Datos Clave Tabla: Curicó Unido tiene 24 puntos, Santa Cruz y San Felipe suman 22, mientras Rangers tiene 18. Fechas: Los tres equipos más comprometidos tienen cinco partidos por disputar, incluida la fecha 16 pendiente. Cruces directos: Rangers enfrentará a San Felipe en la fecha 27 y a Santa Cruz en la última jornada.

La pelea por evitar el descenso entra en su tramo decisivo en la Primera B. Con cinco jornadas todavía por disputar, Rangers ocupa el último lugar con 18 puntos, mientras Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe aparecen con 22 unidades. Por encima de ellos está Curicó Unido, que suma 24, por lo que todavía hay varios equipos involucrados en la lucha por alejarse de la parte más complicada de la tabla.

El escenario quedó actualizado después de que San Felipe disputara el miércoles su partido pendiente ante San Luis. El cuadro aconcagüino perdió 1-0 y se mantuvo con 22 puntos. Ahora deberá afrontar cinco compromisos para intentar cambiar su situación en el tramo final del campeonato.

La particularidad de este cierre es que la fecha 16, que había quedado pendiente por un frente de mal tiempo, se jugará este fin de semana. Para Rangers, San Felipe y Santa Cruz serán cinco partidos en los que cada resultado puede modificar la distancia entre los equipos comprometidos. La programación oficial contempla además dos enfrentamientos directos entre ellos.

¿Qué partidos le quedan a Rangers en la lucha por salvarse?

Rangers, al igual que Unión San Felipe, serán los encargados de cerrar la fecha para los que se juegan la permanencia. Este domingo visitará a Deportes Antofagasta por la fecha 16, en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. El partido está programado para las 12:30 horas.

Después tendrá el duelo directo con los Aconcagüinos, programado para el lunes 12 de octubre a las 15:00 horas en el Fiscal de Talca. Luego visitará a Santiago Wanderers el 16 de octubre, antes de recibir a Cobreloa y cerrar frente a Santa Cruz.

Rangers Fecha Partido Día y hora Estadio Condición Fecha 16 Antofagasta vs. Rangers Domingo 4 de octubre, 12:30 Bicentenario Calvo y Bascuñán Visita Fecha 27 Rangers vs. San Felipe Lunes 12 de octubre, 15:00 Bicentenario Fiscal de Talca Local Fecha 28 Santiago Wanderers vs. Rangers Sábado 17 de octubre, 20:00 Elías Figueroa Brander Visita Fecha 29 Rangers vs. Cobreloa Por confirmar Bicentenario Fiscal de Talca Local Fecha 30 Santa Cruz vs. Rangers Por confirmar Municipal Joaquín Muñoz García Visita

¿Cuál es el camino de San Felipe para evitar el descenso?

Unión San Felipe también comenzará este tramo decisivo como local. El domingo recibirá a Deportes Iquique por la fecha 16, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Municipal de San Felipe.

Después llegará el enfrentamiento directo ante Rangers en Talca. Su calendario continuará con Deportes Temuco, antes de visitar a Deportes Puerto Montt y cerrar como local frente a Unión Española. La programación oficial mantiene confirmados los estadios para las dos últimas jornadas, aunque el día y horario todavía aparecen por confirmar.

Unión San Felipe Fecha Partido Día y hora Estadio Condición Fecha 16 Unión San Felipe vs. Deportes Iquique Domingo 4 de octubre, 15:00 Estadio Municipal de San Felipe Local Fecha 27 Rangers vs. Unión San Felipe Lunes 12 de octubre, 15:00 Fiscal de Talca Visita Fecha 28 Unión San Felipe vs. Deportes Temuco Por confirmar Estadio Municipal de San Felipe Local Fecha 29 Deportes Puerto Montt vs. Unión San Felipe Por confirmar Estadio Chinquihue Visita Fecha 30 Unión San Felipe vs. Unión Española Por confirmar Estadio Municipal de San Felipe Local

Por el lado de Deportes Santa Cruz, el regreso será este sábado ante San Marcos de Arica. El encuentro está fijado para las 20:00 horas en el Estadio Joaquín Muñoz.

Después visitará a Deportes Temuco el 10 de octubre y recibirá a Deportes Antofagasta el 18. Las dos últimas jornadas serán ante Deportes Copiapó como visitante y Rangers como local. En ambos casos, el estadio ya está establecido, pero el día y horario todavía figuran como por confirmar.

¿Qué calendario tendrá Santa Cruz en el cierre de la Primera B?

Deportes Santa Cruz Fecha Partido Día y hora Estadio Condición Fecha 16 Deportes Santa Cruz vs. San Marcos de Arica Sábado 3 de octubre, 20:00 Estadio Joaquín Muñoz Local Fecha 27 Deportes Temuco vs. Deportes Santa Cruz Sábado 10 de octubre, 17:30 Germán Becker Visita Fecha 28 Deportes Santa Cruz vs. Deportes Antofagasta Domingo 18 de octubre, 17:00 Estadio Joaquín Muñoz Local Fecha 29 Deportes Copiapó vs. Deportes Santa Cruz Por confirmar Luis Valenzuela Hermosilla Visita Fecha 30 Deportes Santa Cruz vs. Rangers Por confirmar Estadio Joaquín Muñoz Local

Con este calendario, la pelea por la permanencia tendrá dos cruces directos especialmente relevantes: Rangers vs San Felipe en la fecha 27 y Santa Cruz vs Rangers en la última jornada. Además, los tres equipos deberán enfrentar a otros rivales que pueden llegar a esas jornadas peleando objetivos diferentes.

La fecha 16 será el primer movimiento de este tramo final. Santa Cruz jugará el sábado ante San Marcos de Arica, mientras Rangers y San Felipe tendrán sus respectivos partidos el domingo. Después vendrá un calendario comprimido que llevará rápidamente a la recta final del campeonato.