Deportes Antofagasta y Rangers disputan este domingo el partido pendiente de la Fecha 16 de la Primera B 2026, en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. El duelo estaba fijado originalmente para el 26 de julio, pero fue suspendido por emergencia preventiva y recién ahora encontró espacio en el calendario.

Los Pumas son quintos con 38 puntos y se juegan buena parte de sus opciones de liguilla, mientras que los talquinos siguen últimos con 18 unidades, aunque llegan transformados: antes de su última derrota, hilvanaron cuatro victorias consecutivas.

En la primera rueda, disputada el 22 de febrero en el Iván Azócar, Antofagasta se impuso 2-0.

¿Dónde ver EN VIVO Antofagasta vs Rangers?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Antofagasta vs Rangers?

Fecha: Domingo 4 de octubre

Domingo 4 de octubre Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Regional Calvo y Bascuñán (Antofagasta)

Árbitros de Deportes Antofagasta vs Rangers

Árbitro: Cristián Garay

1er asistente: Sebastián Pérez

2do asistente: Sergio Lagos

4to árbitro: Nicolás Millas

VAR: Diego Flores

AVAR: Joaquín Arrué

¿Cómo llegan Deportes Antofagasta vs Rangers?

Deportes Antofagasta viene de una goleada que vale una clasificación. Los Pumas de Luis Marcoleta vencieron 4-1 a Deportes Iquique en el Calvo y Bascuñán por la vuelta de los octavos de la Copa Chile, con goles de Brayan Hurtado en el 45’+6, Sebastián Leyton a los 51, José Bandez a los 82 y Bastián Tapia a los 89, para avanzar tras el 1-1 de la ida. En la Primera B, en cambio, su rendimiento ha sido irregular: cayó 2-1 ante San Luis en Quillota y antes empató 0-0 con Cobreloa en casa.

Rangers, por su parte, encontró su mejor versión demasiado tarde. El equipo talquino perdió 1-2 ante Deportes Iquique en el Fiscal de Talca, pero esa caída cortó una racha de cuatro triunfos consecutivos que incluyó victorias sobre Deportes Puerto Montt (2-1), Deportes Temuco (1-0), Unión Española (0-1 en Santa Laura) y San Marcos de Arica (1-2 en el Carlos Dittborn). Con 18 puntos, los rojinegros siguen últimos y necesitan sumar en el norte para alimentar sus últimas opciones de permanencia.

Formaciones de Deportes Antofagasta vs Rangers

Posible formación de Deportes Antofagasta: Juan Pablo Cisternas; Bastián Tapia, Mathías Suárez, Zacarías Abuhadba, Vicente Aros; Nelson Sepúlveda, Simón Ramírez, Adrián Cuadra; Matías Gallegos, Sebastián Leyton y Brayan Hurtado. DT: Luis Marcoleta.

Posible formación de Rangers: Fabián Cerda; Kevin Vásquez, Claudio Servetti, Sebastián Acuña, Agustín Mora; Alejandro Márquez, Alonso Rodríguez, Iván Rozas, Damián González; Ignacio Mesías, Junior Arias. DT: Ivo Basay.