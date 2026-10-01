Datos Clave La reprogramación: El partido originalmente fijado para el lunes 19 pasó definitivamente para el viernes 16 de octubre a las 18:00 horas. El motivo: Las autoridades advirtieron una falta de contingente policial debido a las movilizaciones esperadas por un nuevo aniversario del “Estallido Social”. Lo que está en juego: Wanderers marcha en el segundo lugar con 44 puntos peleando el título directo, mientras Rangers es colista absoluto con 18 unidades y arriesga el descenso.

La recta final del Campeonato de Primera B sumó un sorpresivo cambio administrativo que afecta directamente a los dos extremos de la tabla de posiciones. El vital encuentro entre Santiago Wanderers y Rangers de Talca, válido por la fecha 28 del torneo, sufrió una modificación de urgencia en su programación oficial.

El partido asoma como una verdadera final para ambas escuadras debido a sus urgencias matemáticas, pero factores externos a lo deportivo obligaron a la dirigencia local y a la ANFP a reestructurar la agenda del fin de semana en Valparaíso.

¿Por qué se cambió la fecha del partido entre Wanderers vs Rangers?

La modificación del calendario responde estrictamente a razones de seguridad pública. De acuerdo a la información revelada por el diario La Estrella de Valparaíso, las autoridades regionales le informaron a la dirigencia de Santiago Wanderers que no habría contingente policial suficiente para resguardar el orden público en la fecha original.

El duelo estaba pactado para el lunes 19 de octubre, una fecha compleja por su cercanía inmediata con un nuevo aniversario del “Estallido Social” (18 de octubre). Ante la expectativa de diversas manifestaciones y movilizaciones en la zona portuaria durante esos días, Carabineros anticipó que no daría abasto para cubrir un evento de alta convocatoria deportiva. A sabiendas de esto, el club porteño se adelantó a la jugada y gestionó rápidamente la reprogramación.

¿Cuándo juegan Santiago Wanderers vs Rangers por Primera B?

Tras las gestiones preventivas realizadas por el “Decano”, la ANFP confirmó oficialmente la nueva programación, adelantando el compromiso para el inicio del fin de semana.

El partido se disputará el viernes 16 de octubre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander, abriendo de esta manera la disputa de la vigesimoctava jornada del certamen de Ascenso.

¿Cómo llegan ambos equipos en la tabla de posiciones?

El choque en Valparaíso enfrenta a dos equipos con realidades diametralmente opuestas, pero con la misma obligación de sumar de a tres.

Por un lado, Santiago Wanderers se juega sus opciones de ascender de forma directa a la Primera División. Los “Caturros”, de momento, marchan en el segundo lugar de la tabla con 44 puntos, respirándole en la nuca al líder exclusivo, Cobreloa, que ostenta 45 unidades. Una victoria como locales resulta imperativa para mantener la presión sobre los loínos.

En la vereda de enfrente, el panorama es dramático. Rangers de Talca llega a este compromiso hundido en el fondo de la clasificación, ocupando el decimosexto y último lugar con apenas 18 puntos (a cuatro de distancia de los puestos de salvación). Para los piducanos, rescatar puntos en Valparaíso es una cuestión de supervivencia para evitar el desastre de caer al fútbol amateur.