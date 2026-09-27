Datos Clave El partido: Santiago Wanderers cayó por 1-0 ante Cobreloa en la Primera B en un partido en el que sufrió dos expulsiones. El gesto: Martín Villarroel, uno de los expulsados, hizo un gesto obsceno contra los hinchas loínos cuando se iba a camarines. El castigo: Producto de esta acción, el futbolista arriesga una severa sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Santiago Wanderers sufrió un calvario en su visita al Zorros del Desierto de Calama. Los Caturros cayeron por la cuenta mínima y fueron sobrepasados por Cobreloa en la cima de la Primera B en un partido en el que terminaron con dos jugadores menos tras las expulsiones de Dylan Portilla y Martín Villarroel.

Este último vio la tarjeta roja por doble amarilla en el primer tiempo, pero tras la decisión del árbitro, protagonizó una acción que podría costarle caro. Al abandonar la cancha hizo un gesto obsceno dirigido a la hinchada loína, captado en video por el medio Portal Naranja. El registro se viralizó y ahora el Tribunal de Disciplina de la ANFP deberá resolver una sanción de oficio, siguiendo el precedente que estableció el mismo organismo con Javier Correa tras su gesto en el Superclásico.

El gesto de Villarroel que complica a Santiago Wanderers

Al salir expulsado y cuando iba rumbo a los camarines, Villarroel se dio vuelta hacia las tribunas donde se encontraban los hinchas de Cobreloa y realizó un gesto obsceno a la fanaticada local. La imagen se viralizó rápidamente y provocó la molestia de los loínos, considerando además, que el 15 de los caturros defendió la camiseta de los de Calama en el año 2023.

El incidente se suma a la expulsión de Dylan Portilla también en el primer tiempo, lo que dejó a Wanderers con nueve hombres durante la segunda mitad del partido en Calama.

¿Qué castigo arriesga Villarroel en Wanderers?

Martín Villarroel arriesga un severo castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Aún se desconoce si el árbitro del encuentro, Fernando Véjar, consignará la acción en su informe, sin embargo, el organismo tiene la facultad de actuar de oficio o incluso Cobreloa puede denunciar el acontecimiento.

El antecedente más reciente es claro. Cuando Javier Correa hizo un gesto obsceno en el Superclásico, el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo sancionó con dos fechas de castigo. El caso de Villarroel tiene características similares y el organismo disciplinario deberá determinar si aplica el mismo criterio en la Primera B.