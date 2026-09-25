El Estadio Zorros del Desierto se prepara para una verdadera final en la fecha 26 de la Primera B 2026, ya que Cobreloa, actual escolta de la división, tendrá que recibir a Santiago Wanderers, quien es el líder del certamen de plata. Los Zorros tienen la oportunidad de superar en su hogar a los Caturros y arrebatarles el primer lugar, mientras que la escuadra de Valparaíso cuenta con una chance inmejorable de estirar su ventaja ante su más cercano perseguidor.

Actualmente, Cobreloa se encuentra segundo en la Primera B con 42 unidades, mientras que Santiago Wanderers se posiciona en la cima con 42 puntos, a dos de distancia con los Zorros. Quien salga vencedor en el choque que se disputará en Calama cerrará la fecha 26 como líder de la división de plata.

El último choque entre Zorros y Caturros se disputó en la undécima fecha de la primera rueda. En aquel encuentro disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Santiago Wanderers pulverizó por 5-1 a Cobreloa.

¿Dónde y cómo ver en vivo Cobreloa vs Santiago Wanderers?

La “Final” entre Zorros y Caturros será emitida por las señales televisivas de TNT Sports Premium, además de contar con transmisión mediante la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Santiago Wanderers?

Fecha: Sabado 26 de septiembre de 2026.

Hora: 15:00 horas.

Estadio: Zorros del Desierto, Calama.

El partido será dirigido por Fernando Vejar, con Claudio Urrutia y Alejandro Molina como asistentes, además de contar con Gustavo Ahumada como cuarto árbitro. El encargado del VAR será Cristián Garay, quien será acompañado por Eric Pizarro en el AVAR.

¿Cómo llegan Cobreloa y Santiago Wanderers a la fecha 26?

Cobreloa arrastra una derrota y un empate en sus últimos dos partidos, los cuales desencadenaron la salida de César Bravo de la banca de los naranjas. Tras la igualdad sin goles ante Deportes Antofagasta de visita, los Zorros destituyeron a su técnico, el cual fue reemplazado por Mario Salas.

Por su parte, Santiago Wanderers dejó una oportunidad de oro de escapar de los Zorros en la tabla, al ser goleados en condición de visita por 3-0 ante Deportes Temuco. El cuadro Pije venció con contundencia a los Caturros y les impidió distanciarse a cinco puntos de los loínos.

Posibles formaciones para Cobreloa vs Santiago Wanderers

Posible formación de Cobreloa: Hugo Araya; Bastián San Juan, Diego García, Rodoldo González; Cristian Muga, Facundo Velazco, Jorge Gatica, Lucas Cornejo, Tomás Aránguiz; Álvaro Delgado, Cristian Insaurralde. DT: Mario Salas.

Posible formación de Santiago Wanderers: Bayron Martínez; Axel Herrera, Christopher Valenzuela, Sergio Felipe, Pedro Navarro; Martín Villarroel, Joaquín Silva, Ignacio Flores, Cristóbal Ponce, Alexander Dubó; y Vicente Vargas. DT: Francisco Palladino.