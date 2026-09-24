Datos Clave Informe: Contraloría detectó que el Zorros del Desierto no cuenta con permiso de edificación vigente ni recepción definitiva. Respuesta: Eliecer Chamorro descartó que exista una orden directa de clausura del estadio. Regularización: El municipio deberá avanzar en las gestiones para obtener la recepción definitiva del recinto.

La situación del Estadio Zorros del Desierto generó preocupación en Cobreloa por las posibles consecuencias que podría tener sobre su localía, pero desde la Municipalidad de Calama descartaron que exista una orden de cierre inmediato del recinto.

El alcalde Eliecer Chamorro salió al paso de las versiones surgidas tras el informe de la Contraloría Regional de Antofagasta y aseguró que el documento apunta a regularizar una situación que se arrastra desde hace años. “No es efectivo que la Contraloría haya señalado que hay que clausurar. Desconozco de dónde surgió esa información. Lo que hace el organismo es advertir que deben realizarse los trámites correspondientes y adoptar las medidas necesarias”, afirmó en conversación con En La Línea.

¿Qué observó Contraloría en el estadio de Cobreloa?

El informe detectó que el Zorros del Desierto ha continuado siendo utilizado pese a no contar con un permiso de edificación vigente ni con una recepción definitiva que habilite formalmente su utilización.

El antecedente se remonta a 2013, cuando se otorgó un permiso de carácter provisorio que expiró el 3 de julio de 2016 sin que conste una prórroga posterior. Entre julio de ese año y mayo de 2026, el recinto albergó 196 partidos de fútbol profesional, según los antecedentes de la fiscalización.

A partir de estas observaciones, Contraloría instruyó al municipio adoptar medidas para regularizar la situación y estableció un plazo para informar las acciones implementadas respecto del uso del recinto. También determinó que la municipalidad debe abstenerse de autorizar el uso de recintos que no cuenten con los permisos y recepciones exigidos.

¿Qué pasará ahora con el Zorros del Desierto?

Chamorro planteó que el escenario actual puede servir para acelerar una solución que permanece pendiente desde hace aproximadamente una década. “Jamás se ha hablado formalmente de clausurar el estadio. El informe nos ayuda a tener mayor claridad y prontitud para solucionar una situación pendiente durante muchos años”, sostuvo.

El alcalde agregó que el objetivo principal del municipio es completar el proceso administrativo necesario para regularizar el recinto. “Tenemos la oportunidad, por fin, después de diez años, de solucionar este problema. Lo principal es obtener la recepción definitiva del estadio”, afirmó.

Mientras tanto, la situación mantiene bajo atención la localía de Cobreloa, que afronta la recta final de la lucha por el ascenso. Desde la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta señalaron que existe disposición para colaborar con el municipio en la búsqueda de alternativas, procurando no afectar los compromisos deportivos del cuadro loíno, pero manteniendo el cumplimiento de la normativa y las condiciones de seguridad.