Datos Clave Destacado: Cristián Zavala elogió al joven puntero izquierdo de Cobreloa. Juvenil: Yastin Navarro tiene 18 años y ganó protagonismo con Mario Salas. Próximo desafío: Cobreloa recibirá a Santiago Wanderers este sábado por Primera B.

La derrota ante Coquimbo Unido dejó a Cobreloa con la obligación de remontar la serie de Copa Chile, pero también entregó una señal positiva para Mario Salas: uno de los jugadores jóvenes que comenzó a ganar espacio bajo su conducción recibió elogios desde el propio equipo rival.

Se trata de Yastin Navarro, delantero de apenas 18 años que llamó la atención de Cristián Zavala durante el 2-1 de los piratas en el Estadio Zorros del Desierto. El atacante coquimbano, elegido como la figura del encuentro, destacó especialmente las condiciones del puntero izquierdo loíno.

“Fue un partido muy lindo con ambiente de fútbol. Jugamos con un grande, el puntero izquierdo de ellos es muy bueno. Tienen condiciones para rendir”, comentó Zavala después del encuentro.

El joven futbolista que debutó en el profesionalismo el 10 de mayo de 2025 ante Deportes Copiapó, venía de tener escasa participación con César Bravo, pero la llegada de Salas modificó su escenario. Navarro apareció entre los jugadores que buscaron aprovechar desde el primer día la llegada del nuevo cuerpo técnico.

¿Qué cambió para Yastin Navarro con Mario Salas?

El propio Navarro había explicado que el nuevo entrenador dejó desde el comienzo un mensaje claro para los futbolistas más jóvenes de Cobreloa. “Lo primero que nos dijo que empezaremos a trabajar de una. Ahora con cuerpo técnico nuevo, los más chicos tenemos que mostrarnos más. Por eso estamos activos. Yo siempre quiero jugar”, señaló.

Ese nuevo escenario le permitió sumar protagonismo y ahora el juvenil apunta a consolidarse dentro de las alternativas que tendrá Salas para lo que viene. Y el calendario no da tregua. Antes de pensar en la revancha ante Coquimbo Unido, programada para el 7 de octubre, Cobreloa tendrá un partido de enorme importancia en la Primera B.

Cobreloa ya piensa en la “final” ante Wanderers

El sábado 26 de septiembre, el cuadro naranja recibirá a Santiago Wanderers por la fecha pendiente de la categoría. No será un partido cualquiera: los porteños llegan como líderes con 44 puntos, mientras Cobreloa marcha segundo con 42.

El encuentro se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto, y todo apunta a que Salas apostará por sus principales alternativas después de presentar una formación alternativa ante Coquimbo.