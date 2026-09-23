El Estadio Municipal Zorros del Desierto enfrenta un proceso de regularización que podría tener consecuencias para la programación de Cobreloa. Tras las observaciones contenidas en un informe de Contraloría sobre la habilitación y utilización del recinto de Calama, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta manifestó su intención de agilizar las gestiones para abordar la situación.

Según informó el medio En La Línea, de acuerdo con lo señalado por el organismo, corresponde a la Municipalidad de Calama adoptar las medidas necesarias para regularizar el estadio y ajustarlo a las disposiciones legales vigentes. La autoridad regional, sin embargo, ya tomó contacto con el municipio para plantear la necesidad de avanzar con rapidez y evitar efectos sobre los compromisos deportivos de Cobreloa.

¿Qué dijo la Delegación Presidencial?

Desde la Delegación Presidencial Regional remarcaron que la prioridad es encontrar una salida que permita abordar las observaciones sin afectar los compromisos deportivos de Cobreloa, pero siempre dentro del marco establecido por la normativa.

“Nuestro propósito es contribuir a la búsqueda de alternativas que permitan abordar esta situación, procurando no afectar los compromisos deportivos de Cobreloa ni a su hinchada, siempre resguardando la seguridad de las personas y el cumplimiento de la normativa vigente”, indicaron desde la Delegación Presidencial Regional.

¿De quién depende que Cobreloa no pierda su estadio?

El siguiente paso queda principalmente en manos de la Municipalidad de Calama, que deberá avanzar en las acciones necesarias para responder a las observaciones, mientras la autoridad regional manifestó su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones.

Por ahora, el objetivo planteado por la Delegación es evitar que el proceso termine alterando la planificación deportiva de Cobreloa. El desafío será compatibilizar el uso del Zorros del Desierto con las exigencias legales y de seguridad que permitan mantener su funcionamiento como recinto deportivo de Calama.

Por ahora el club loíno ya anunció la venta de entradas para el importante duelo ante Santiago Wanderers en el recinto deportivo calameño.