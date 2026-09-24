Datos Clave Arribo movido para Salas: El técncico tendrá que disputar un duelo crucial por el ascenso en su segundo partido al mando de Cobreloa. Salas alaba a Bravo: El Comandante elogio a su antecesor por su trabajo hecho al mando de la escuadra loína. Una verdadera final: Cobreloa recibe este sábado 26 de septiembre a Santiago Wanderers en un duelo directo por la cima de la Primera B.

Mario Salas vive sus primeras semanas al mando de Cobreloa, y en su segundo partido frente al cuadro loíno tendrá una verdadera final: El choque ante Santiago Wanderers por la Primera B 2026, ya que está a solo dos puntos de los Caturros, que son líderes de la división. Previo al duelo decisivo en la división de plata, el “Comandante” se refirió al anterior técnico de los Zorros.

Se trata de César Bravo, quien fue despedido del club norteño tras perder la cima de la Primera B y acumular dos partidos sin victorias, además de tensiones con la directiva del club tras sus declaraciones post igualdad ante Antofagasta, donde señaló que “No trabajo a través de la desconfianza y tampoco me gusta la traición”, palabras que fueron un detonante en Calama.

Tras su salida de Cobreloa, fue Mario Salas quien tomó la batuta del equipo naranja que busca la categoría de honor del fútbol chileno, y repasó el paso de su antecesor en el puesto con palabras al buen rendimiento interno que tiene el cuadro loíno.

Salas alaba el paso de Bravo en Cobreloa

En la conferencia previa al duelo ante Santiago Wanderers, Mario Salas fue enfático al alabar el trabajo hecho por César Bravo en el equipo loíno, al señalar que hay un equipo formado y no hay muchos detalles que mejorar del equipo, debido a que al mando del anterior entrenador había un gran funcionamiento.

“Como lo hizo César antes, creo que son muy pocas las cosas que hay que mejorar o cambiar. Cobreloa venía haciendo un muy buen campeonato. En este corto tiempo debemos ser lo suficientemente inteligentes para no generar dudas ni incertidumbres”, señaló Salas, quien elogió el proceso de Bravo frente a los Zorros y anticipó el choque entre Cobreloa y Santiago Wanderers.

Además, el Comandante señala que el próximo partido ante los Caturros es un estimulante y motivante para el plantel, en su pelea por ascender de categoría en la recta final de la Primera B 2026.

¿Cuándo juega Cobreloa vs Santiago Wanderers?

Cobreloa y Santiago Wanderers deberán enfrentar una verdadera final en la fecha 26 de la Primera B 2026, ya que será un duelo entre el escolta y el líder de la división de honor. El choque entre Loínos y Caturros está pactado para este sábado 26 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

El choque es vital en la lucha por el ascenso, ya que Santiago Wanderers es líder de la división de plata con 44 unidades, mientras que Cobreloa es escolta con 42 a solo dos puntos de la cima. A falta de cinco duelos a disputar, el choque postula como uno de los mejores de todo el calendario en la Primera B 2026.