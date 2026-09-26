Cobreloa se impuso por 1-0 a Santiago Wanderers en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y le quitó el liderato de la Primera B, quedando por un punto arriba y ahora con la opción principal de ascender a solo seis partidos del final.

Este compromiso se disputó en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y estaba pendiente de la Fecha 25. Su resultado dejó a los loínos con 45 puntos y a los Caturros con 44, mientras que San Luis quedó expectante con 41 unidades y Magallanes con 40, un poco más atrás.

Cobreloa vs Santiago Wanderers: goles e incidencias

El primer tiempo fue muy accidentado para Santiago Wanderers ante Cobreloa: Dylan Portilla se fue expulsado en los 25′ por pegarle un pelotazo en el piso a Álvaro Delgado, luego de que éste recibiera una falta. Desde el lado del caturro, aseguran que jugó el balón porque no escuchó el pitazo.

En los 45+2′, Martín Villarroel corrió la misma suerte, pero por doble amarilla, por lo que el elenco wanderino quedó con dos jugadores menos.

Independiente de esto, los loínos fueron muy superiores en todo momento, antes y después de las tarjetas rojas de sus rivales.

En el segundo tiempo, el dominio se repartió un poco más, situación que bien pudo estrecharse más con la roja de Diego García para el cuadro local en los 84′.

No obstante, esto que parecía ser un golpe fuerte terminó motivando a Cobreloa, que pocos minutos después encontró el único tanto del partido en los 88′ a través de un remate de fuera del área de Yustin Navarro.

¿Cuándo vuelven a jugar Cobreloa y Santiago Wanderers?

Ambos elencos vuelven a jugar el sábado 3 de octubre en duelos por la pendiente Fecha 16 de la Primera B.

Santiago Wanderers entra a la cancha a las 15:00 horas en su visita a Recoleta, mientras que Cobreloa hará lo propio a las 17:30 frente a Temuco.