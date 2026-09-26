Cobreloa y Santiago Wanderers protagonizan este sábado uno de los duelos más esperados de la recta final de la Primera B 2026. El partido corresponde a la Fecha 26 y se jugará en el Estadio Zorros del Desierto, donde los Loínos intentarán aprovechar la localía ante el líder del campeonato.

El encuentro está programado para las 15:00 horas y era un compromiso pendiente: estaba fijado originalmente para el 13 de septiembre, pero Santiago Wanderers solicitó su reprogramación por la participación de su Sub-20 en la Copa Intercontinental ante Real Madrid, disputada el 19 de septiembre en el Santiago Bernabéu.

Cobreloa vs Santiago Wanderers EN VIVO: minuto a minuto

La previa de Cobreloa vs Santiago Wanderers por la Primera B

Wanderers es líder de la Primera B con 44 puntos y Cobreloa lo escolta con 42, por lo que el ganador cerrará la fecha en lo más alto de la tabla.

Ambos llegan sin sumar de a tres en su última presentación en el torneo y con novedades importantes fuera de la cancha: Cobreloa cambió de entrenador y los Caturros atravesaron una semana marcada por el fallecimiento de su presidente, Reinaldo Sánchez, a los 81 años.

El duelo también reparte deudas pendientes: en la primera rueda, disputada el 9 de mayo en el Elías Figueroa Brander, Santiago Wanderers goleó 5-1 a Cobreloa.

¿Cómo llega Cobreloa al partido contra Santiago Wanderers?

Cobreloa llega con un cambio de banca: Mario Salas reemplazó a César Bravo tras los últimos resultados del equipo.

El nuevo entrenador, campeón con U Católica, Sporting Cristal y Colo Colo, debutó esta semana con una derrota 1-2 ante Coquimbo Unido por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile, también en Calama. En el torneo de Ascenso, los Loínos vienen de empatar 0-0 ante Deportes Antofagasta.

Sus últimos cinco resultados fueron:

Cobreloa 1-2 Coquimbo Unido (Copa Chile).

Deportes Antofagasta 0-0 Cobreloa.

San Luis 4-2 Cobreloa.

Cobreloa 2-0 San Marcos de Arica.

Cobreloa 0-1 Unión Española.

¿Cómo llega Santiago Wanderers al partido con Cobreloa?

Santiago Wanderers defiende el liderato tras caer en su última presentación en el torneo.

Los Caturros perdieron 3-0 ante Deportes Temuco en el Germán Becker, resultado que cortó una racha de tres victorias consecutivas. Aun así, se mantienen en la cima de la Primera B y dependen de sí mismos en la pelea por el ascenso directo.

Sus últimas cinco presentaciones:

Deportes Temuco 3-0 Santiago Wanderers.

Santiago Wanderers 1-0 Deportes Iquique.

Santiago Wanderers 2-1 Magallanes.

San Luis 0-1 Santiago Wanderers.

Santiago Wanderers 1-1 Deportes Puerto Montt.

Formaciones de Cobreloa vs Santiago Wanderers

Probable formación de Cobreloa: Hugo Araya; Bastián San Juan, Diego García, Rodolfo González; Cristian Muga, Facundo Velazco, Jorge Gatica, Lucas Cornejo, Tomás Aránguiz; Álvaro Delgado y Cristian Insaurralde.

DT: Mario Salas.

Probable formación de Santiago Wanderers: Bayron Martínez; Axel Herrera, Christopher Valenzuela, Sergio Felipe, Pedro Navarro; Martín Villarroel, Joaquín Silva, Ignacio Flores, Cristóbal Ponce, Alexander Dubó; y Vicente Vargas.

¿Quién es el árbitro de Cobreloa vs Santiago Wanderers?

Fernando Véjar será el árbitro principal del encuentro entre Cobreloa y Santiago Wanderers en el Zorros del Desierto.

El equipo arbitral estará integrado por:

Árbitro: Fernando Véjar.

Fernando Véjar. Asistente 1: Claudio Urrutia.

Claudio Urrutia. Asistente 2: Alejandro Molina.

Alejandro Molina. Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada.

Gustavo Ahumada. VAR: Cristián Garay.

Cristián Garay. AVAR: Eric Pizarro.

¿Dónde ver Cobreloa vs Santiago Wanderers EN VIVO?

Cobreloa vs Santiago Wanderers será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium y ONLINE a través de HBO Max.

El encuentro comienza a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Hora: 15:00.

15:00. Estadio: Zorros del Desierto, Calama.

Zorros del Desierto, Calama. Cobertura: AlAireLibre.cl.

¿Cómo está el historial reciente entre Cobreloa y Santiago Wanderers?

El antecedente más cercano fue la goleada 5-1 de Santiago Wanderers en Valparaíso, el pasado 9 de mayo.

Antes de eso, ambos se cruzaron en la liguilla de ascenso 2025, con dos empates 2-2 y clasificación de Cobreloa tras imponerse 4-3 en la definición a penales en Calama.