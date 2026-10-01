Datos Clave El deceso: El pasado 24 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers. El gesto: Luis Sánchez, hijo del histórico dirigente y nuevo mandamás caturro, reveló que su padre dejó un millonario monto para proteger al club. Nueva directiva: Bastián Sánchez reemplazará a Luis como gerente general.

Santiago Wanderers sufrió una inesperada pérdida el pasado 24 de septiembre luego que se confirmara el fallecimiento de su presidente, Reinaldo Sánchez. Producto de esta lamentable situación, los Caturros reestructuraron su directiva en las últimas horas, ratificando a Luis Sánchez, hijo del histórico dirigente, como su nuevo mandamás.

Tras asumir el cargo, Luis reveló que su padre dejó parte de la herencia para ayudar al club y no dejarlo desprotegido tras su deceso. Este dinero, dice, le permitirá al club cerrar tranquilo el año y comenzar de buena forma el 2027.

🎙️📝𝘾𝙊𝙈𝙐𝙉𝙄𝘾𝘼𝘿𝙊 𝙊𝙁𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇: 𝙉𝙐𝙀𝙑𝙊𝙎 𝘾𝘼𝙍𝙂𝙊𝙎 𝙀𝙉 𝘿𝙄𝙍𝙀𝘾𝙏𝙊𝙍𝙄𝙊 pic.twitter.com/xQZKbrL5FX — Santiago Wanderers (@swanderers) September 29, 2026

Reinaldo Sánchez dejó millonaria herencia para ayudar a Santiago Wanderers

En conversación con el diario La Estrella de Valparaíso, Luis Sánchez dejó un millonario monto para proteger a los caturros. “Hizo un compromiso de salvaguardar la operacionalidad de Wanderers hasta fin de año”, dijo el nuevo presidente del club.

Se trata de un monto de 80 millones de pesos mensuales hasta el término de 2026. A esta cifra se sumará un préstamo que pedirá el Decano a la ANFP para cerrar de buena forma la temporada y proyectar el 2027.

“Los mecenas ya no existen, yo creo que el último fue mi papá, pero con la ayuda que nos dejó, más las gestiones que estamos haciendo con la ANFP estaremos totalmente libres de problemas hasta que termine el año”, completó Luis Sánchez.

¿Cómo quedó conformada la dirigencia de Santiago Wanderers?

A través de un comunicado, Santiago Wanderers confirmó que Luis Sánchez, hijo de Reinaldo, fue designado como nuevo presidente del club tras el deceso del histórico dirigente. Esta será la segunda vez que esté a cargo de los caturros luego de su paso entre 2001 y 2004, cuando su padre era timonel de la ANFP.

Por su parte, Bastián Sánchez ocupará el cargo de gerente general que dejó vacante Luis para asumir la presidencia de la institución de Valparaíso.

“Esta nueva administración asume con el firme compromiso de velar por el desarrollo institucional, la estabilidad deportiva y la continuidad del proyecto del club, honrando siempre la centenaria historia y tradición que distinguen a Santiago Wanderers de Valparaíso”, señaló el club.