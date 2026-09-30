Datos Clave La demanda: Sebastián Silva solicita una indemnización total de $75 millones por daño moral, lucro cesante y daño emergente. El origen: El futbolista sostiene que la difusión de un registro obtenido desde cámaras de seguridad afectó su imagen y su vínculo profesional con Rangers. La respuesta: La parte demandada niega haber filtrado las imágenes, pide que la demanda sea rechazada íntegramente y califica los montos como exorbitantes.

La historia que terminó con Sebastián Silva fuera de Rangers ahora se trasladó a los tribunales. El defensor presentó una millonaria demanda después de la viralización de un video en el que aparecía comprando alcohol en un local de Talca el mismo día en que el cuadro piducano enfrentaba a Magallanes.

Silva no estaba citado para aquel encuentro, pero el registro provocó una fuerte reacción pública. En su acción judicial, el futbolista sostiene que su difusión afectó su honra, privacidad y carrera profesional, por lo que decidió exigir compensaciones económicas a la distribuidora responsable del establecimiento.

¿Por qué Sebastián Silva demandó a un local de Talca?

Sebastián Silva sostiene que un video proveniente de cámaras de seguridad fue difundido sin su autorización y que su viralización produjo severas consecuencias personales y profesionales.

Según los antecedentes del escrito judicial, a los que tuvo acceso AS, el jugador atribuye al registro una afectación a su “honra, privacidad, tranquilidad y estabilidad emocional”. La presentación también vincula la difusión de las imágenes con consecuencias en su relación contractual con Rangers. En el documento, la parte demandante sostiene que la viralización “incidió en la terminación anticipada o deterioro del vínculo profesional” con el club.

¿Cuánto dinero pide Sebastián Silva en la demanda?

Sebastián Silva reclama provisoriamente $75 millones, divididos en tres conceptos diferentes. La distribución que aparece en la acción judicial es la siguiente:

$50 millones por daño moral .

. $15 millones por lucro cesante .

. $10 millones por daño emergente.

En el caso del daño moral, la demanda sostiene que la magnitud estaría relacionada con el alcance público del registro, la imputación de indisciplina y las repercusiones ante su club. Respecto del lucro cesante, el escrito apunta a eventuales efectos sobre remuneraciones, premios, bonos y oportunidades futuras de contratación.

Finalmente, el daño emergente contempla los gastos que Silva asegura haber debido enfrentar para obtener asesoría legal, preservar evidencia y mitigar la afectación del episodio.

¿Qué respondió el local demandado por Sebastián Silva?

La defensa de la parte demandada (‘Open Market’, razón social Distribuidora RBR Limitada) pidió que la acción sea rechazada en su totalidad y niega categóricamente haber filtrado el video.

De acuerdo con la respuesta judicial, la empresa solicitó al tribunal tener por contestada la demanda y “rechazarla en todas sus partes, con expresa condenación en costas”. La defensa también cuestionó fuertemente los montos reclamados, señalando explícitamente en el documento que se trata de “exorbitantes sumas de dinero pretendidas por la contraria”.

Además, la empresa sostiene que no conocía a Sebastián Silva, no sabía que era futbolista, no le consta que haya realizado la compra en el establecimiento y niega haber difundido el registro de las cámaras de seguridad. Este último punto será uno de los aspectos centrales que deberán acreditarse durante el juicio: establecer quién obtuvo y posteriormente difundió las imágenes.

¿Qué pasará ahora con la demanda de Sebastián Silva?

El proceso todavía no tiene sentencia y ambas partes deberán presentar antecedentes para respaldar sus respectivas posiciones. Por ahora no existe ningún tipo de acuerdo reparatorio entre Silva y la parte demandada.

En los próximos días, el tribunal deberá establecer cuáles son los hechos concretos que siguen siendo objeto de controversia. Una vez dictada esa resolución, demandante y demandado tendrán un período de prueba de ocho días para presentar los documentos y testimonios con los que intentarán acreditar sus versiones.

Por lo tanto, los $75 millones no corresponden a una indemnización ya otorgada, sino únicamente al monto que Sebastián Silva está solicitando. Será finalmente la justicia la que determine si existe responsabilidad del local y, en caso de acoger la acción, qué indemnización económica corresponde entregar.