Datos Clave La tabla: Rangers de Talca es el actual colista del torneo con 18 puntos. El penúltimo lugar lo comparten Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe, ambos con 22 unidades. Lo que queda: Los tres equipos tienen por delante cinco partidos para cerrar el campeonato de la liga de Ascenso. La ventaja: Santa Cruz y San Felipe jugarán tres encuentros de local y dos de visita, mientras que Rangers disputará dos en casa y tres como visitante.

La recta final del campeonato de la Primera B 2026 promete un desenlace dramático en la parte baja de la tabla. Apenas restan cinco partidos para el cierre de la temporada, y la lucha por mantener la permanencia se reduce a tres clubes históricos que buscarán evitar a toda costa la caída a la Segunda División.

Rangers de Talca, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe son los protagonistas de este tenso escenario, con un calendario que no da respiro y que, incluso, los enfrentará entre sí para definir quién pierde la categoría.

¿Qué equipos están peleando el descenso en Primera B?

De acuerdo con la clasificación actual, Rangers de Talca asoma como el equipo más complicado, ubicándose como colista absoluto con apenas 18 puntos. Un poco más arriba, compartiendo el penúltimo lugar de la tabla, se encuentran Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe, ambos con 22 unidades.

Con solo 15 puntos en disputa (cinco partidos) para cerrar el certamen, el margen de error es nulo. Sin embargo, la distribución de la localía será dispar en esta recta decisiva: mientras Santa Cruz y San Felipe jugarán tres partidos en su estadio y dos como forasteros, el cuadro talquino deberá afrontar dos encuentros de local y tres en condición de visita.

¿Cuáles son los cruces directos por evitar el descenso?

El dramatismo de estas cinco estaciones finales aumentará considerablemente gracias a que el fixture determinó dos choques directos entre los involucrados.

El primer cruce a muerte ocurrirá en la fecha 27, jornada en la cual Rangers recibirá a Unión San Felipe en Talca. El segundo duelo directo está programado para la mismísima última fecha del campeonato (jornada 30), instancia en la que Deportes Santa Cruz esperará como local a Rangers, en lo que podría ser una verdadera final por la supervivencia.

¿Cuál es el fixture de Rangers, Santa Cruz y San Felipe?

Esta es la ruta completa para cada uno de los elencos comprometidos con la temida pérdida de categoría:

Deportes Santa Cruz:

San Marcos de Arica (Local)

Deportes Temuco (Visita)

Deportes Antofagasta (Local)

Deportes Copiapó (Visita)

Rangers (Local)

Rangers:

Deportes Antofagasta (Visita)

Unión San Felipe (Local)

Santiago Wanderers (Visita)

Cobreloa (Local)

Deportes Santa Cruz (Visita)

Unión San Felipe: