Unión San Felipe y San Luis disputan este miércoles el partido pendiente de la Fecha 25 de la Primera B 2026, en el Estadio Municipal de San Felipe. El duelo estaba programado originalmente para el martes 8 de septiembre, pero fue reprogramado de común acuerdo entre ambos clubes y con notificación de la Gerencia de Ligas de la ANFP.

El encuentro comienza a las 18:00 horas y enfrenta a dos equipos con objetivos opuestos: los albirrojos son decimoquintos con 22 puntos y luchan por evitar el descenso, mientras que los Canarios marchan terceros con 41 unidades y pueden quedar a solo un punto del líder Cobreloa.

Unión San Felipe vs San Luis EN VIVO: minuto a minuto

La previa de Unión San Felipe vs San Luis por la Primera B

San Luis llega como el gran candidato del partido y con la chance de meterse de lleno en la pelea por el ascenso directo.

Los quillotanos suman 41 puntos en 24 partidos y un triunfo en el Aconcagua los dejaría con 44, igualando a Santiago Wanderers y a una unidad de Cobreloa, que lidera con 45.

Unión San Felipe, en cambio, se juega otra cosa. Con 22 puntos en 24 fechas y una diferencia de gol de -25, la peor del campeonato, el Uní Uní necesita sumar de a tres para no quedar comprometido en la parte baja de la tabla.

¿Cómo llega Unión San Felipe al partido contra San Luis?

Unión San Felipe viene de empatar 0-0 ante Magallanes y necesita volver a ganar: el equipo de Juan José Luvera ha tenido un semestre complejo: en sus últimas cinco presentaciones registra una victoria, dos empates y dos derrotas, con apenas un gol convertido y tres recibidos en ese lapso. La falta de eficacia ofensiva es su principal problema, con solo 16 goles a favor en 24 partidos.

¿Cómo llega San Luis al partido con Unión San Felipe?

San Luis llega con el envión de un triunfo sobre Deportes Antofagasta: los Canarios de Humberto Suazo vencieron 2-1 a los Pumas y se mantienen firmes en el tercer lugar del campeonato, con 11 victorias, ocho empates y solo cinco derrotas. El capitán Sebastián Parada es una de sus grandes cartas ofensivas y aparece entre los máximos goleadores de la Primera B.

Formaciones de Unión San Felipe vs San Luis

Formación confirmada de Unión San Felipe: Leandro Cañete; Diego Pereira, Cristian Suárez, Valentín Perales, Valentín Sánchez; Axel León, Luis García, Bryan González; Benjamín Aravena, Bruno Vides y Bairo Riveros. DT: Juan José Luvera.

Formación confirmada de San Luis: Fernando Abarzúa; Ignacio Meza, Joel Torres, Luis Muñoz, Guillermo Avello; Nicolás Muñoz, Fabián Pastenes, Gonzalo Bustos; Martín Carreño, Sebastián Parada y Alonso Villegas. DT: Humberto Suazo.

¿Dónde ver Unión San Felipe vs San Luis EN VIVO?

El encuentro comienza a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.