Datos Clave El fallo: El TAS rechazó la apelación de Unión La Calera y mantuvo la resta de seis puntos aplicada por el Tribunal de Disciplina. La tabla: Los cementeros permanecen últimos con 17 puntos, cinco menos que Universidad de Concepción y siete por debajo de Cobresal, hoy 14°. Lo que queda: La Calera tiene 21 puntos todavía en disputa durante las siete fechas finales del Campeonato Nacional.

Unión La Calera agotó la principal vía deportiva con la que pretendía recuperar seis puntos fundamentales para su pelea por permanecer en Primera División. El TAS rechazó el recurso presentado por los cementeros y confirmó íntegramente la sanción que ya estaba reflejada en la tabla.

Por eso, las posiciones no cambian este miércoles, pero sí desaparece una posibilidad que podía alterar por completo la pelea en la zona baja. La Calera seguirá última con 17 unidades y, a siete jornadas del final, la distancia entre varios clubes mantiene abierta y al rojo vivo la lucha por evitar el descenso.

¿Qué resolvió el TAS en el caso de La Calera?

El TAS rechazó la apelación de Unión La Calera y mantuvo la pérdida de seis puntos por la utilización indebida de seis futbolistas extranjeros.

El caso se originó en los partidos frente a Everton y Cobresal, que el conjunto cementero había ganado en cancha. Ambos rivales denunciaron posteriormente que La Calera utilizó simultáneamente a seis extranjeros, pese a que el reglamento permitía un máximo de cinco. La controversia se centró especialmente en la situación de Axel Encinas, ya que la defensa calerana argumentaba que el futbolista no debía contabilizar como foráneo por su paso por las divisiones inferiores del club.

Ese planteamiento ya había sido rechazado por las instancias disciplinarias de la ANFP y ahora tampoco prosperó ante el TAS. Como consecuencia, se mantienen las derrotas por 3-0 por secretaría en ambos encuentros y no existe modificación alguna de los puntos con los que La Calera aparece actualmente en la clasificación.

¿Cómo queda la tabla de posiciones tras el fallo del TAS a La Calera?

Unión La Calera continúa en el último lugar con 17 puntos después de 23 partidos y queda a siete unidades de Cobresal, que actualmente ocupa el 14° puesto.

Así está el grupo que aparece más cerca del fondo:

Posición Equipo PJ Puntos 9° La Serena 23 30 10° Coquimbo Unido 23 29 11° Audax Italiano 23 28 12° Huachipato 22 28 13° O’Higgins 23 27 14° Cobresal 23 24 15° U de Concepción 22 22 16° La Calera 23 17

Hay un detalle que vuelve todavía más difícil proyectar el fondo: Huachipato y Universidad de Concepción tienen pendiente un partido entre ellos, por lo que ambos cuentan con una fecha adicional respecto de buena parte de sus rivales.

Desde Deportes La Serena, noveno con 30 puntos, hasta La Calera, último con 17, existen 13 unidades de diferencia cuando todavía quedan 21 por disputar para los equipos que llevan 23 encuentros.

¿Qué equipos están peleando por no descender en el Campeonato Nacional?

La Calera y Universidad de Concepción ocupan actualmente los dos últimos lugares, mientras Cobresal, O’Higgins, Huachipato, Audax Italiano, Coquimbo Unido y La Serena aparecen inmediatamente por encima.

La situación más urgente es la de La Calera. Con 17 puntos, está a cinco de la UdeC y a siete de Cobresal, que hoy marca la primera posición fuera de los dos últimos lugares. Sin embargo, todavía quedan siete jornadas para la mayoría y ocho partidos para Huachipato y Universidad de Concepción.

Por la matemática, no se puede afirmar que los ocho equipos están en idéntico nivel de riesgo. La Calera parte claramente desde la posición más comprometida, mientras que la amenaza de perder la categoría disminuye a medida que se asciende en la tabla.

¿Cuántos puntos le quedan por disputar a La Calera?

La Calera todavía puede sumar 21 puntos en las siete fechas que restan del Campeonato Nacional. Con 17 unidades actuales, el máximo teórico al que podría llegar es 38 puntos.

La referencia inmediata es Cobresal, que hoy suma 24 y ocupa el 14° lugar. La diferencia es de siete unidades, aunque naturalmente esa distancia irá variando según los resultados de ambos clubes y del resto de los equipos involucrados.

El fallo del TAS elimina, en todo caso, la posibilidad de que los cementeros recuperen administrativamente los seis puntos que reclamaban: desde ahora, su permanencia dependerá fundamentalmente de lo que consigan en cancha.

¿Qué deberá pagar La Calera tras perder en el TAS?

Además de mantenerse la sanción deportiva, La Calera deberá asumir costos derivados del proceso arbitral en Europa.

Según los antecedentes publicados sobre la resolución, el club deberá pagar 3.000 francos suizos a la ANFP, además de 1.500 a Cobresal y 1.500 a Everton como contribución a gastos legales y de otra naturaleza. Eso suma 6.000 francos suizos (cerca de $7 millones de pesos), sin considerar otros honorarios propios asociados a la defensa legal en el procedimiento.

La resolución del TAS cierra así la discusión en la justicia deportiva internacional ordinaria. Una eventual presentación ante el Tribunal Federal Suizo corresponde a una vía excepcional y limitada a causales específicas, no a una nueva revisión deportiva del fondo del caso.