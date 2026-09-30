Datos Clave Fallo definitivo: El TAS rechazó la apelación de Unión La Calera y confirmó la resta de seis puntos. Tabla sin cambios: Unión La Calera sigue último con 17 puntos, mientras Cobresal tiene 24 y Everton suma 36. Costo económico: El club deberá asumir los costos del arbitraje y pagar 6.000 francos suizos a la ANFP, Cobresal y Everton.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) entregó este miércoles su veredicto sobre la apelación de Unión La Calera y confirmó la sanción que le significó perder seis puntos en el Campeonato Nacional. El organismo rechazó el recurso del cuadro cementero y mantuvo íntegramente el fallo aplicado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

La resolución tiene un efecto directo en la clasificación: Unión La Calera seguirá último con 17 puntos, sin recuperar las unidades que buscaba mediante su presentación ante el tribunal deportivo internacional.

¿Por qué Unión La Calera perdió los seis puntos?

El caso se originó por los partidos que Unión La Calera disputó frente a Everton y Cobresal durante las primeras fechas del torneo. Ambos clubes denunciaron una infracción relacionada con la presencia simultánea de seis futbolistas extranjeros en cancha, situación que involucró al argentino Axel Encinas.

El Tribunal de Disciplina determinó que el jugador no podía acogerse a la excepción establecida para un sexto extranjero y sancionó al cuadro calerano con la pérdida de los puntos obtenidos en ambos encuentros. Las resoluciones de la ANFP establecieron que Encinas había dejado de figurar como jugador del fútbol formativo desde el 1 de enero de 2026.

Unión La Calera recurrió posteriormente al TAS buscando revertir el castigo, aunque la instancia internacional terminó confirmando la totalidad de la decisión anterior. Con ello, los puntos que el club había perdido por secretaría no serán restituidos.

¿Cómo queda la tabla tras el fallo del TAS?

La consecuencia inmediata es que la clasificación del Campeonato Nacional se mantiene sin modificaciones. Unión La Calera continúa en el último lugar con 17 unidades, mientras Cobresal permanece antepenúltimo con 24 y Everton conserva el cuarto puesto con 36 puntos.

El fallo también implica un costo económico adicional para el cuadro cementero. El TAS determinó que Unión La Calera deberá asumir íntegramente los costos del arbitraje y contribuir con 3.000 francos suizos a la ANFP, además de 1.500 francos suizos a Cobresal y otros 1.500 a Everton por los gastos derivados del procedimiento.

En total, son 6.000 francos suizos, equivalentes a cerca de siete millones de pesos chilenos según el cálculo informado este miércoles.