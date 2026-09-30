Datos Clave Alerta de Buonanotte: El volante calificó el duelo ante Cobreloa como el partido bisagra para conocer las aspiraciones de Temuco. Duelo clave: Deportes Temuco recibirá a Cobreloa este sábado 3 de octubre a las 17:30 horas. Situación en tabla: Temuco marcha undécimo con 32 puntos y Cobreloa llega como líder con 45 unidades.

Deportes Temuco volverá a jugar este sábado después de más de dos semanas y tendrá al líder Cobreloa al frente en el Germán Becker. En la previa del encuentro, el volante Diego Buonanotte lanzó una alerta sobre la importancia del compromiso y aseguró que será determinante para conocer hasta dónde puede llegar el cuadro albiverde en la recta final de la Liga de Ascenso.

El equipo dirigido por Emiliano Astorga suma 32 puntos y se encuentra en el undécimo lugar, mientras los loínos lideran con 45 unidades. Con cinco fechas por disputar después de este partido, la distancia con los puestos de liguilla obliga a Temuco a mirar este encuentro como una oportunidad para recortar terreno.

¿Qué dijo Buonanotte antes de enfrentar a Cobreloa?

El experimentado mediocampista argentino fue directo al momento de referirse a la trascendencia del partido. Aunque todavía quedan cinco jornadas después del duelo ante Cobreloa, Buonanotte puso toda la atención en el compromiso de este sábado.

“Independientemente de que quedan cinco finales, el partido más importante para nosotros es el del sábado, creo que el partido con Cobreloa va a ser el partido bisagra, el límite para saber para lo que estamos”.

La definición llega justo cuando Deportes Temuco necesita comenzar a descontar la distancia con la zona de clasificación. El cuadro albiverde no juega desde el empate 1-1 ante Unión Española, disputado el 15 de septiembre, por lo que el encuentro ante los loínos también marcará su regreso a la competencia.

El desafío no será sencillo. Cobreloa llega como líder de la categoría después de vencer 1-0 a Santiago Wanderers y sacar un punto de ventaja sobre los porteños.

¿Cómo espera Temuco el partido ante Cobreloa?

Buonanotte también destacó que el plantel conoce las características del rival y el trabajo de su entrenador: “Conocemos a Cobreloa, conocemos al entrenador de Cobreloa, sabemos lo que plantea, lo que quiere, cómo le gusta jugar y creo que el ambiente va a ser muy lindo con el apoyo de nuestra gente, que es fundamental”.

El argentino, además, evitó proyectarse hacia una eventual clasificación a la liguilla y pidió mantener la concentración exclusivamente en el duelo del sábado. “Nosotros tenemos que pensar en ganar los tres puntos del sábado, no pensar en lo que viene, no pensar en la liguilla, no pensar en nada, pensar en ganar el sábado, que nos va a acercar a lo que nosotros deseamos”.

El encuentro entre Deportes Temuco y Cobreloa se disputará este sábado desde las 17:30 horas en el Germán Becker. Para los albiverdes, será la primera oportunidad de responder a la alerta planteada por su experimentado volante y comenzar a definir qué lugar pueden ocupar en la parte decisiva del campeonato.